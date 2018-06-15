Прокуратура идет на Аихшо

Работу «Сочинского национального парка» проверяют природоохранная прокуратура и Росприроднадзор. Внеплановая проверка инициирована по факту возведения балаганов на туристическом маршруте Аишхо в горах Сочи. Здесь расположено около 140 строений, что противоречит требованиям природоохранного законодательства.

- Основанием для проведения внеплановой выездной проверки является поступление в органы государственного надзора обращений о фактах возникновения угрозы причинения вреда окружающей среде. Сроки проведения проверки до 22.06.2018, - сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

По поручению прокуратуры города Сочи представителями Роспироднадзора был осуществлен выезд в квартал 68 выдел 3, 16, 16 68 Краснополянского участкового лесничества.

- В ходе осмотра лесных участков был выявлен факт нарушения функционального зонирования Сочинского нацпарка, выразившийся в устройстве и оборудовании мест отдыха для временного размещения отдыхающих в зоне особо-охраняемой природной территории, - отметили в Росприроднадзоре.

Данная проблема не решалась несколько десятков лет. По сообщению администрации Сочи уже создана рабочая группа для сохранения и улучшения туристического маршрута Аишхо в горах Красной Поляны.