Ураза-Байрам – праздник мира и согласия

Сегодня мусульмане отмечают окончание Священного месяца Рамадан и наступление праздника Ураза-Байрам.

Всех российских мусульман с этим светлым праздником поздравил глава государства Владимир Путин. Ураза-Байрам широко отмечается по всей стране, как в религиозных общинах, так и в кругу родных и близких, отметил в своем поздравление президент страны.

Муфтий Республики Адыгея и Краснодарского края Аскарбий Карданов обратился к мусульманам двух соседних регионов со славами благословения и пожелания мира и добра.

«Ураза-Байрам – Ид аль-Фитр – один из самых главных и почитаемых праздников в Исламе. Он является настоящим символом толерантности, братства и милосердия. Ислам – религия мира и созидания, а Ураза-Байрам – еще одно свидетельство и олицетворение этого».

Муфтий Республики Адыгея и Краснодарского края пожелал в светлые дни праздника Ураза-Байрам всем мусульманам крепкого здоровья, радости и спокойствия в жизни, исполнения пожеланий и молитв, достатка в доме и щедрой помощи Всевышнего во всех добрых делах и начинаниях. «Пусть в каждом доме царят радость и тепло, мир и согласие!», - говорится в обращении духовного лидера.