Правительство готовит меры по «обелению» экономики

«Я думаю, что на отрезке 2018 — первой половине 2019 года мы предложим механизм “обеления” заработных плат для тех, кто сегодня находится в “серой” экономике», — сказала Голикова.

Вице-премьер также напомнила, что правительство приняло решение отказаться от программы «22/22» (повышение НДС с 18% до 22% с одновременным понижением страховых взносов с 36% до 22%, — прим. ТАСС), которая была предложена Минфином в рамках мер по выводу бизнеса из тени.

«Мы отказались от 22% НДС именно потому, что это оказывает достаточно серьезное влияние на инфляцию», — пояснила она.

В конце 2017 года министр финансов Антон Силуанов отмечал, что «от четверти до трети заработных плат» работодатели в России выплачивают по «серым» схемам.

Ранее Минфин оценивал «серый» фонд оплаты труда в России, с которого налоги не уплачиваются либо уплачиваются не полностью, в 10 трлн рублей в год.