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На пляжах Кубани появится бесплатный Wi-Fi

Понедельник, 18 июня 2018 09:32
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Бесплатный беспроводной интернет появится на 500 пляжах Кубани к концу 2019 года. Об этом журналистам рассказал министр курортов Краснодарского края Христофор Константиниди.

— Мы ведем работу по оснащению пляжей бесплатным доступом в интернет. Эту работу планируется закончить ближе к концу 2019 года. Сейчас сети Wi-Fi есть в Имеретинской низменности в Сочи и в Туапсинском районе, — сказал министр.

Также он отметил, что эти районы вскоре начнут предоставлять интернет-услугу жителям и гостям курортов.

Проектом по оснащению кубанских пляжей бесплатным интернетом занимаются инвесторы, бюджетные деньги не привлекаются.

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