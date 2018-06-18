На Кубани объявили экстренное предупреждение по непогоде

В этот день преимущественно в южной половине края ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду. На малых реках и водотоках Черноморского побережья на участке от Геленджика до Магри, а также в среднем течении реки Кубань ожидаются резкие подъемы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок.

В связи со складывающими погодными условиями ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует соблюдать элементарные требования безопасности.