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СЮЖЕТ ДНЯ

На Кубани объявили экстренное предупреждение по непогоде

Понедельник, 18 июня 2018 07:35
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В этот день преимущественно в южной половине края ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду. На малых реках и водотоках Черноморского побережья на участке от Геленджика до Магри, а также в среднем течении реки Кубань ожидаются резкие подъемы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок.

В связи со складывающими погодными условиями ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует соблюдать элементарные требования безопасности.

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