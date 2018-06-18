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Уровень воды в реке Кубань достиг критической отметки

Понедельник, 18 июня 2018 09:44
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Уровень воды в реке Кубань в Ставропольском крае достиг критической отметки, введен режим повышенной готовности в Невинномысске, где река выходит на Ставрополье, сообщает администрация города.

По данным регионального управления МЧС, до конца воскресенья есть возможны происшествия, связанные с выливом воды на пойменные участки местности вблизи русла Кубани и с угрозой подтопления приусадебных участков и дворов домовладений, расположенных в пойме.
"В Невинномысске в целях предотвращения возникновения ЧС, вызванной продолжительными дождями, и в связи с критическим повышением уровня воды в реках Кубань и Большой Зеленчук, введен режим повышенной готовности", — говорится в сообщении.

Власти намерены очистить ливневую канализацию и организовать отвод воды из районов возможного подтопления, добавлено в сообщении. Кроме этого, будет подготовлен пункт временного размещения.

 

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