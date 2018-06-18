«Кривая дорожка» завела не туда

Очередному должнику не удалось скрыться от судебных приставов. Этот случай нельзя назвать ординарным хотя бы с учетом личности неплательщика.

Гражданин был признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ (дача взятки). Ему назначили наказание в виде уголовного штрафа в размере 1 миллиона 800 тысяч рублей. Производство о взыскании этой внушительной суммы было передано на исполнение в Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления ФССП России по Краснодарскому краю.

Уголовные штрафы – особая категория задолженностей, требующая весьма серьезного подхода. Оно и неудивительно, ведь человек, преступивший Закон, по определению вызывает пристальное внимание со стороны работников Службы.

В данном конкретном случае это особое внимание оправдано в полной мере. Гражданин, по всей видимости, почувствовал себя комфортно на своей «кривой» дорожке. Вместо того чтобы оплачивать назначенный судом штраф, он стал скрываться от судебных приставов. По адресу регистрации, в Прикубанском округе г. Краснодара, не появлялся, на телефонные звонки не отвечал…

Как результат – заведенное разыскное дело. Судебные приставы-исполнители Межрайонного отдела по розыску должников, их имущества и розыску детей УФССП России по Краснодарскому краю Наира Акимкина и Кристина Коваленко провели целый комплекс мероприятий по установлению местонахождения должника. Профессионализм и нестандартный подход опытных работников Службы сделали своё дело. В результате анализа ответов, поступивших из различных органов государственной власти, а также проверки оперативной информации, был установлен адрес в Карасунском округе г. Краснодара, по которому гражданин находился большую часть времени.

Отдельным приключением стала встреча с должником. Взрослый мужчина весьма внушительных размеров попытался самым примитивным способом спрятаться от двух хрупких девушек. Несколько часов он просидел в квартире, стараясь не подавать признаков жизни. Судебные приставы явственно слышали звонок мобильного телефона должника из-под запертой двери, но тот отчаянно продолжал делать вид, что дома никого нет. Это можно было бы сравнить с сюжетом культового советского мультфильма про жителей деревушки Простоквашино, если бы не откровенная нелепость ситуации, смешанная с подлинно жизненным драматизмом.

Как бы то ни было, судебные приставы вышли победителями в данной битве железных нервов. Наире Акимкиной и Кристине Коваленко не впервой сидеть «в засаде» у двери должника. Несколько месяцев назад они выявили и обеспечили принудительный привод гражданина, скрывавшегося от краснодарских долгов на территории Республики Адыгея.

И на сей раз неплательщик не смог скрыться от правосудия. Таись – не таись, а вечно сидеть в квартире не будешь. Уже к вечеру, поверивший было в то, что у судебных приставов кончилось терпение, должник открыл дверь… и встретился лицом к лицу с представителями Закона.

Разыскное дело окончено в связи с розыском, но этого мало. Своими необдуманными действиями гражданин значительно усугубил и без того незавидное положение. Безответственное отношение к долгу вкупе с попыткой скрыться от Закона привели к тому, что в настоящий момент он, в соответствии с решением суда, заключен под стражу.