Более 200 нелегальных участников финансового рынка выявлено на Юге и Северном Кавказе

В первом квартале 2018 года сотрудники Южного ГУ Банка России выявили на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 214 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, в том числе 5 – с признаками «финансовой пирамиды». Для сравнения, за два прошлых года на территории двух федеральных округов было выявлено всего 392 недобросовестных участника теневого финансового рынка.

Такая динамика объясняется в том числе усилением работы по выявлению и пресечению мошеннических схем. Так, с начала текущего года в каждом из семи главных управлений Банка России созданы отделы противодействия нелегальной деятельности. Для организации межведомственного взаимодействия во всех отделениях Южного ГУ Банка России в ЮФО и СКФО прошли встречи с администрациями субъектов, представителями МВД, прокуратуры, УФАС, УФНС и Роспотребнадзора.

«В этой работе очень важны совместные усилия различных ведомств и легальных участников рынка. Нам уже удалось выстроить в регионах Юга и Северного Кавказа эффективное взаимодействие с правоохранительными органами и органами исполнительной власти в вопросах выявления и пресечения нелегальной (безлицензионной) деятельности на финансовом рынке. Планируется подписание соглашений между администрациями регионов и Южным ГУ Банка России о взаимодействии по выявлению организаций, осуществляющих нелегальную деятельность на финансовом рынке», – отметила Алла Храпунова, заместитель начальника Южного ГУ Банка России.