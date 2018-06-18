Победу в итоговой битве юмористов Кубани одержала команда Успенского района

В Горячем Ключе прошел финал Губернаторской школьной лиги КВН.

Динской, Туапсинский, Тихорецкий, Новопокровский, Павловский, Успенский районы и город Армавир – за титул чемпиона в comedy-схватке боролись команды семи муниципалитетов Кубани. Финалисты соревновались в трех конкурсах: «разогрели» зрительный зал искрометными приветствиями, поупражнялись в ходе «Разминки» и продемонстрировали весь юмористический потенциал во время «Конкурса одной шутки».

По итогам строгой, но справедливой оценки выступающих, конкурсное жюри победу присудило «Вольным зайцам» из Успенского района. Второе место заняла сборная Краснодара и Туапсинского района, а на третью ступень юмористического пьедестала почета взошла команда из города Армавир.

Горячий Ключ как площадку для проведения конкурса среди самых веселых и находчивых все участники оценили по достоинству. Всего за сезон-2018 в состязаниях приняли участие 47 команд. При этом фестиваль КВН, а также полуфинальная и финальная встречи прошли на территории курорта.