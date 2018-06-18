В станице Старотитаровской прошел массовый рейд ГУП КК «Кубаньводкомплекс»

9 июня в станице Старотитаровской Темрюкского района стартовала акция ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» под названием «Надежный абонент». Дружный десант из представителей разных структурных подразделений, в состав которого вошло и руководство предприятия, совместно с работниками администрации Старотитаровского сельского поселения провели большую разъяснительную работу с населением. Около 90 человек разбились на 19 групп и прошли по улицам Ленина, Таманская, Садовая, Широкая и Верхняя. Цель контрольной въездной проверки – выявление фактов нарушения законодательства в сфере холодного водоснабжения и оказание помощи коллегам ремонтно-эксплуатационного управления «Таманский групповой водопровод» в перезаключении договоров холодного водоснабжения с собственниками (пользователями) жилых помещений.

«Порадовало, что большая часть потребителей – это надежные и добросовестные абоненты, которые своевременно и полностью оплачивают предоставляемые коммунальные услуги, поддерживают надлежащее техническое и санитарное состояние водопроводных узлов учёта, но были и те, кто не заглядывал в водопроводные колодцы по нескольку месяцев, - отметила Александра Олехова, заместитель директора по экономике и финансам ГУП КК «Кубаньводкомплекс». - Также среди станичников немало пожилых людей, инвалидов и одиноких людей, которым по состоянию здоровья тяжело самостоятельно передвигаться и обеспечивать надлежащее состояние узлов учёта. В ходе профилактического рейда мы помогли им перезаключить договоры на услуги водоснабжения. Хотелось бы, чтобы специалисты службы сбыта, а также социальные работники больше уделяли им внимания и оказывали поддержку незащищенным слоям населения, вели среди них разъяснительную работу».

Участники рейда заходили в каждый дом, в каждую квартиру. Проверялось состояние установленных приборов учета воды и достоверность их показаний, а также наличие разрешительной документации на присоединение к централизованным сетям водоснабжения. У жителей была возможность напрямую задать вопросы специалистам самого разного профиля – контролерам, экономистам, юристам, инженерам и другим, и тут же незамедлительно получить квалифицированный ответ, консультацию.

«В ходе рейда было проверено 511 абонентов, заключены договоры с 93 домовладельцами, 49 абонентам вручены уведомления о проведении поверки (либо замены) приборов учета воды в связи с окончанием межповерочного интервала, и еще 14 – о необходимости замены счетчиков в связи с остановкой, поломкой. Зафиксированный общий объём недоплат – 560 м3. Также во время сверки показаний и обследования узлов учёта, было выявлено механическое воздействие (вмешательство) в работу средства измерения – на приборе учета воды обнаружены два магнита», - рассказал Сергей Олехов, начальник управления сбыта ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

Стоит напомнить, что любые незаконные манипуляции с приборами учета воды в целях искажения данных о количестве потребленного коммунального ресурса, будь то использование магнита, скручивание показаний или механический взлом приравнены к хищению воды и наказуемы по закону. Поэтому за использование магнита абоненту-нарушителю сделан перерасчет. Должникам давались разъяснения, что своевременная оплата коммунальных услуг считается обязанностью каждого потребителя. Платежная дисциплина – одно из самых важных условий наведения порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве.

«Такие рейды мы будем проводить регулярно во всех населенных пунктах зоны обслуживания ремонтно-эксплуатационного управления «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс». Надеемся на понимание и поддержку жителей, общими усилиями мы наведем порядок в сфере водоснабжения, упорядочению подключений, контролю за соблюдением лимитов водопотребления – это касается гостевых домов и коммерческих объектов, которые потребляют много воды. Все это делается для того, чтобы улучшить качество предоставляемой услуги холодного водоснабжения», - отметил Александр Лазарев, исполняющий обязанности директора ГУП КК «Кубаньводкомплекс».