Порядок в Поднависле будет наведен совместными силами

С сегодняшнего дня коммунальные службы приступили к благоустройству территории мемориального комплекса.

Напомним, план работ в рамках подготовки ко Дню памяти и скорби обозначил глава Горячего Ключа в ходе комиссионного выезда в Поднавислу. Основная часть традиционной подготовки – благоустройство.

– Здесь обрели покой две тысячи советских солдат, здесь совершила свой бессмертный подвиг Аршалуйс Ханжиян. Урочище Поднависла – уникальное место. 22 июня мы отдадим здесь дань памяти воинам-освободителям. Эту трагическую, скорбную в истории нашей страны дату мы должны встретить достойно, - акцентировал внимание Иван Федоровский во время обхода территории.

Работы начались уже сегодня. На территорию комплекса было завезено около 10 КамАЗов щебня для того, чтобы выровнять площадки и организовать подходы к памятникам, в том числе, к братской могиле морякам 76-й морской бригады. Внимание необходимо уделить также обрезке и кронированию деревьев. Однако участие в благоустройстве принимают не только коммунальные службы города. Озеленителям и косарям на помощь приехала неравнодушная молодежь Горячего Ключа. Активисты вносят свой вклад в наведение порядка на «Поляне памяти» и в ее окрестностях. С завтрашнего дня к ним присоединятся спасатели и курсанты Краснодарского университета МВД. Вместе им предстоит подготовить подъезд к Поднависле и саму территорию мемориального комплекса, чтобы траурные мероприятия в рамках Дня памяти и скорби прошли вне зависимости от погодных условий.