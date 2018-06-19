После обращения ОНФ в Краснодарском крае дорожники нанесли разметку на пешеходном переходе трассы А-146

После ремонта федеральной автомобильной дороги A-146 Краснодар – Верхнебаканский и нанесения основной дорожной разметки участка дороги от поселка Энем до поселка Афипского подрядчик отложил нанесение разметки пешеходных переходов, тем самым создав аварийно-опасную обстановку. Представители Общероссийского народного фронта добились исправления ситуации.

В адрес регионального отделения Народного фронта в Краснодарском крае поступило обращение жителя Краснодара о том, что после ремонта дороги не нанесена разметка пешеходного перехода, хотя соответствующие знаки установлены. Опасность ситуации заключалась в том, что в сторону побережья Черного моря ведут три полосы движения, и, соответственно, автомобили мчатся на достаточно большой скорости, но заметить наличие пешеходного перехода только по имеющимся знакам практически невозможно. Притом в указанном месте дороги переходит большое количество граждан, в том числе пожилых и с малолетними детьми.

За свою невнимательность многие автовладельцы поплатились рублем. Вблизи указанного перехода располагается пост ДПС, сотрудники которого привлекали водителей по статье 12.18 КоАП «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения», штраф по которой составляет 1500-2500 руб., так как знаки все же стоят.

После обращения экспертов региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» руководство краснодарского филиала «Упрдор «Черноморье» в приоритетном порядке подключилось к решению сложившейся ситуации и в течение трех дней подрядчик нанес разметку.

«Трасса А-146 стоит на особом контроле общественности, ведь именно этот участок дороги был признан самым опасным в России в 2016 г. согласно рейтингу Общероссийского народного фронта. И только после нашего обращения к главе Министерства транспорта Российской Федерации в смету по выполнению работ были добавлены не только ремонтные работы полотна, но и комплекс мер по организации безопасности дорожного движения, – прокомментировала руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», депутат Госдумы Светлана Бессараб. – Ситуации, подобные сложившейся, возмущают граждан и просто недопустимы, поскольку откладывать на потом организацию безопасности, как минимум, недальновидно».