Перспективы развития

Города и районы Краснодарского края разработают стратегии социально-экономического развития. О работе, проводимой в рамках реализации региональной стратегии до 2030 года, сообщили главы уже более тридцати муниципальных образований.

По словам вице-губернатора Краснодарского края Игоря Галася, документы появятся у наиболее крупных муниципальных образований и агломерационных центров. Речь идет в первую очередь о Краснодаре, Сочи и Новороссийске.

— При подготовке документов основное внимание необходимо уделить детальной проработке конкретных проектов, связанных с реализацией флагманских проектов, содержащихся в стратегии региона,— отметил он.

Например, Новороссийску требуется проработать проекты, связанные с реализацией флагманского проекта «Торгово-транспортно-логистический кластер „Южный экспортно-импортный хаб”». Сочи — с реализацией флагманского проекта «Туристско-рекреационный кластер — единая платформа сервисов для отдыхающих и туристов». Краснодару — с реализацией флагманского проекта «Пространство без границ».

Принимать решение о создании стратегии, которая не является обязательной для всех муниципалитетов, необходимо при условии готовности команд сформулировать конкретные цели и проекты развития.

— Работу по созданию стратегий на местах необходимо завершить до 2019 года. При этом органы исполнительной власти региона готовы оказывать содействие и всестороннюю поддержку муниципальным образованиям,— сказал Игорь Галась.

Кроме того, до конца текущего года муниципалитетам следует создать советы экономических зон, которых согласно Стратегии «Кубань-2030» семь: Северная, Центральная, Восточная, Черноморская, Предгорная экономические зоны, а также Краснодарская и Сочинская агломерации. Созданные советы должны утвердить двенадцать наиболее важных для развития экономической зоны ключевых проектов.

— Мы видим в этих двенадцати проектах большие перспективы для развития региона. Прежде всего потому, что это межмуниципальные проекты, которые позволят укрепить деловые связи наших территорий, повысить их инвестиционную привлекательность. После того как проекты будут представлены в Министерство экономики, их рассмотрят на Краевом совете по стратегическому планированию и экономической политике при губернаторе. Это необходимо для последующей совместной реализации, начиная с 2019 года,— прокомментировал министр экономики Краснодарского края Александр Руппель.