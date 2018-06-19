На самом высоком уровне

В преддверии первого матча чемпионата по футболу в Сочи губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев осмотрел объекты спортивной и транспортной инфраструктуры города, особое внимание уделив вопросам безопасности футболистов и болельщиков.

Глава региона вместе с начальником Управления ФСБ России по Краснодарскому краю Игорем Колосовым, прокурором региона Сергеем Табельским и вице-губернаторами посетили стадион, единый центр управления, пункт регистрации транспортных средств и инспекционно-досмотровый комплекс.

— Под контролем каждый квадратный сантиметр «Фишта». Важно не допустить никаких внештатных ситуаций, чтобы болельщики и сборные почувствовали праздник футбола на легендарном стадионе,— отметил Вениамин Кондратьев.

На стадионе введен особый охранный режим, который продлится до окончания чемпионата мира. По периметру «Фишта» и внутри него работает более двух тысяч камер, на входных павильонах установлено порядка 180 досмотровых рамок и интроскопов для проверки вещей. Противопожарную безопасность во время матчей на стадионе «Фишт» обеспечивают 103 человека личного состава МЧС России и шестнадцать единиц техники.

Во внематчевые дни безопасность на объекте обеспечивают 250 охранников, в дни матчей — восемьсот. Досмотром зрителей и персонала занимаются 1170 стюардов. Они отвечают за безопасность на трибунах стадиона в дни матчей.

Кроме того, для охраны общественного порядка дополнительно задействованы 550 казаков, которые совместно с полицией следят за безопасностью в общественных местах, а также на 38 маршрутах патрулирования по внешнему периметру стадиона «Фишт», как это было в прошлом году на Кубке конфедераций.

В рамках проекта «Безопасный Сочи» в городе на период проведения чемпионата мира функционирует более двух тысяч видеокамер, в том числе около сотни — с системой распознавания лиц.

Вся информация выводится в единый мониторинговый ситуационный центр, сотрудники которого круглосуточно следят за обстановкой в местах массового пребывания людей, на центральных улицах и площадях.