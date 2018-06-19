Туристический фестиваль «Античное наследие России», прошедший с 1 по 12 июня в рамках перекрестного Года туризма «Россия — Греция-2017—2018», охватил сразу несколько городов края: Краснодар, Геленджик, Новороссийск, Анапу, а также Темрюкский район. Участие в нем приняло более 55 тысяч жителей и гостей Кубани.

Инициатором проведения фестиваля выступило Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. В его организации также приняли участие федеральные и краевые профильные министерства, научные учреждения и около двадцати организаций-партнеров.

Как отметил министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор Константиниди, фестиваль — это проект, который прежде всего направлен на повышение туристической привлекательности курортов Краснодарского края, а также на укрепление туристического бренда.

— Фестиваль громко заявил, что Кубань — это не только место для отличного пляжного и активного отдыха. Мы обладаем культурно-историческим наследием, которое само по себе должно стать объектом притяжения. Край является одним из центров античной цивилизации. У нас есть множество мест, связанных с древней историей. Исторические памятники, в том числе античные, вызывают огромный интерес у туристов во всём мире, и мы обязаны открыть для них эту составляющую курортов региона,— подчеркнул министр.

Во всех городах помимо концертных площадок работали тематические площадки. Яркими событиями стали парусные регаты в Геленджике и Абрау-Дюрсо, историческая реконструкция «Оборона Торика» в шоу-парке «Римская империя», праздник воздушных змеев в Новороссийске, театрализованное представление на раскопках древней Горгиппии в Анапе, праздник кухни и вина в Абрау-Дюрсо, экскурсии по археологическому музею в станице Тамань и Научно-культурному центру «Фанагория» в поселке Сенной.

Как рассказал Христофор Константиниди, в ходе подготовки фестиваля родилась идея его логического продолжения. На сегодняшний день готовится к запуску большой межрегиональный проект «Золотое кольцо Боспорского царства» — туристический маршрут, который пройдет по территории Краснодарского края, Республики Крым, Севастополя и Ростовской области. То есть по тем местам, где остались следы античного государства. В настоящее время в рамках проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» регионы проводят сбор информации о древних исторических памятниках, музеях, достопримечательностях, связанных с античностью, а также о других объектах туристического показа, средствах размещения. Предполагается, что маршрут можно будет пройти как морским, так и сухопутным путем.