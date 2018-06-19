Для комфорта отдыхающих

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор Константиниди провел в городском медиацентре Сочи пресс-конференцию, посвященную туристическим возможностям региона.

— Курорты Краснодарского края подготовили множество «активностей» для гостей и участников чемпионата мира,— отметил Христофор Константиниди. — Причем это не только Сочи, но и Анапа, Геленджик, Краснодар, где размещаются сборные команд — участниц чемпионата.

Сочи предлагает почти 120 объектов турпоказа, более сорока туристско-экскурсионных маршрутов. Все они были одобрены Ростуризмом. Еще около тридцати маршрутов — в Анапе, Геленджике и Краснодаре.

Край со своей стороны разработал специально к чемпионату мира по футболу уникальный маршрут «Хмельная миля», участники которого могут попробовать блюда из футбольного меню и оценить напитки, которые предлагают кафе и рестораны олимпийской столицы. Первая экскурсия состоялась уже сегодня, 19 июня.

Также Христофор Константиниди рассказал о готовности пляжных территорий региона к курортному сезону-2018, отметив, что Краснодарский край одним из первых в стране начал добровольную классификацию пляжных территорий.

— Во всём мире туристы привыкли ориентироваться на цвета пляжного флага при выборе мест морского отдыха. Сегодня категории присвоены более восьмидесяти пляжным территориям, которые завоевали синие, зеленые и желтые флаги, отметил глава регионального министерства курортов. — Наибольшее количество пляжей проклассифицировано в Сочи, Анапе и Геленджике.

Кроме того, Сочи впервые получил сразу шесть голубых флагов по международной классификации, что говорит о высоком качестве морской воды, отвечающем самым высоким стандартам.

Еще одна особенность отдыха в крае — бесплатный Wi-Fi на пляжах: оборудование для доступа к современным технологиям установлено и протестировано в Имеретинской низменности Сочи, в Джубге и поселке Ольгинка. Оборудование будет установлено и на пляжах Анапы, Геленджика, Новороссийска, всего Сочи, а также Ейского, Приморско-Ахтарского, Славянского и Темрюкского районов. Планируется, что к концу 2019 года около пятисот морских пляжей будет обеспечено беспроводным Интернетом.