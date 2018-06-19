Системные ошибки должны быть устранены

Под председательством спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко состоялось совместное заседание комитетов ЗСК, курирующих вопросы образования, здравоохранения, аграрно-промышленного комплекса, бюджетной политики, на котором были рассмотрены результаты ряда проверок Контрольно-счетной палаты Краснодарского края.

В работе мероприятия приняли участие депутаты ЗСК, председатель Контрольно-счетной палаты края Юрий Агафонов, представители профильных министерств региона, главы муниципальных образований, аудиторы палаты и руководители организаций, в которых прошли проверки.

На заседании было рассмотрено пять вопросов, в том числе два — об исполнении поручений, данных председателем ЗСК Юрием Бурлачко в ходе рассмотрения актов Контрольно-счетной палаты Краснодарского края 24 января этого года.

Первым депутаты обсудили итоги проверки некоторых направлений финансово-хозяйственной деятельности за 2016—2017 годы Пашковского сельскохозяйственного колледжа. По словам председателя ЗСК, здесь было выявлено более 650 фактов нарушений на сумму свыше 50 миллионов рублей, в том числе по нерациональному использованию бюджетных средств, выделяемых на обучение, по выплате социальных стипендий студентам из малообеспеченных семей, необоснованные доплаты работникам, нарушения при осуществлении закупок, неэффективное использование имущества.

— Для меня непонятно, когда недоплачивают стипендии студентам из социально незащищенных семей. Как такое вообще возможно? Дайте правовую оценку этому явлению. Что касается закупок, то этот вопрос, в принципе, сложный и многогранный. Мы проводили на базе Института агробизнеса цикл обучающих семинаров по этой теме для специалистов из муниципальных образований. Может, и вам нужно провести такое обучение для сотрудников учебных учреждений? — обратился спикер ЗСК к представителям профильного министерства.

Начальник отдела по контролю за расходами на образование и молодежную политику Контрольно-счетной палаты Краснодарского края Петр Муравей остановился в своем отчете в том числе на выявленных фактах нарушения использования бюджетных средств, направляемых на обучение студентов, когда почему-то в некоторых случаях не было дифференциации в зависимости от специальности и формы обучения (очной или заочной).

В ходе обсуждения также выяснилось, что Пашковский сельскохозяйственный колледж не выполнял в должной мере учет выполнения государственного задания по трудоустройству выпускников. Как было отмечено, эта проблема актуальна для многих учреждений среднего профобразования края.

— Как министерство контролирует трудоустройство выпускников колледжей и техникумов? Имея на сегодняшний день серьезный дефицит работников рабочих специальностей, мы проводим их обучение, исходя из потребностей. И при этом не знаем, трудоустроился ли вообще молодой специалист,— обратился Юрий Бурлачко к заместителю министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Евгении Дрозд.

Заместитель министра отметила, что такая проблема действительно существует.

— Дело в том, что этот вопрос законодательно не отрегулирован. Отсутствует порядок предоставления такой информации. А наши просьбы поделиться такой информацией обычно игнорируются выпускниками и работодателями. Но сейчас мы создали центр мониторинга трудоустройства, будем заниматься этим вопросом: формировать единую базу данных,— ответила Евгения Дрозд.

Она рассказала, как будет выполняться план по устранению выявленных нарушений. Для этого министерству дан срок до 1 ноября.

Вторая тема, которую обсудили парламентарии,— итоги проверки предоставления грантов и единовременной помощи начинающим фермерам, крестьянско-фермерским хозяйствам (КФХ) на развитие семейных животноводческих ферм, а также сельскохозяйственным потребительским кооперативам в 2015—2017 годах. Аудиторы выявили немало финансовых нарушений при предоставлении региональным Министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности грантов. Так, из-за того, что процедура выделения средств в прошлом году затянулась, на руки их фермеры и сельхозкооперативы получили фактически в конце года, и поэтому ряд из них не смогли выполнить необходимые показатели. В результате, к примеру, четыре из восьми сельхозкооперативов были вынуждены вернуть средства в бюджет. Выявлено также, что некоторые грантополучатели подали в Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности недостоверную информацию о своей деятельности, и вследствие этого на сегодня актуальным является вопрос более жесткого контроля достоверности предоставляемых сельхозпроизводителями сведений.

— Надо отдать должное: министерство оперативно стало работать по всем выявленным недостаткам. Здесь сразу же приняли план-график по устранению выявленных нарушений, и его выполнение идет достаточно быстро,— сказал председатель комитета ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николай Кравченко.

Юрий Бурлачко отметил, что самое главное при предоставлении грантов — это открытость, гласность процесса.

Третьим депутаты рассмотрели вопрос доступности лабораторных медицинских услуг населению края, недостаточной загруженности Центра лабораторных технологий МБУЗ «Детская городская клиническая больница №1». В уникальном центре может обрабатываться до двадцати тысяч пробирок в день, но пока до этого планового показателя еще далеко. Кстати, проблема нехватки пробирок для сдачи анализов пациентами поднималась в кубанском парламенте неоднократно. Особенно остро она до сих пор стоит в муниципальных лечебных учреждениях. Ранее людям приходилось за месяц занимать очередь, чтобы сдать необходимые анализы. Этот вопрос стоит на повестке дня и сейчас.

— Наш комитет в ноябре прошлого года выезжал в Центр лабораторных технологий, который был создан при детской больнице №1. Мы своими глазами увидели высокий технологический уровень этого медучреждения. Здесь могут проводиться самые сложные исследования качественно и оперативно. Но, к сожалению, проблема доставки сюда биоматериалов из муниципалитетов до сих пор остается актуальной,— отметил председатель комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения края Николай Петропавловский.

Для решения проблемы участники совещания всем заинтересованным службам дали срок до 1 ноября разработать индивидуальные логистические графики для каждого муниципалитета, отладить бесперебойный механизм передачи биоматериалов, а также провести разъяснительную работу среди медперсонала и населения о современных возможностях проведения анализов и получения результатов в режиме онлайн.

Также Юрий Бурлачко и депутаты вернулись к вопросам, поднятым на предыдущем совместном заседании комитетов. Это касается строительства детских садов Белореченского района и выполнения госконтрактов по возведению социально значимых объектов в Краснодаре. Главы муниципалитетов заверили, что ситуация под контролем и всё решается в рабочем порядке.

Мэр Краснодара Евгений Первышов выступил с предложением внести определенные изменения в Федеральный закон №44, касающиеся в том числе процедуры и конкурсных условий отбора подрядчиков для выполнения таких социально значимых проектов, как строительство детских садов, школ, учреждений здравоохранения.

— Готовьте свои предложения — мы их синхронизируем с уже имеющимися по данному закону и рассмотрим на Совете законодателей 29 июня. Вообще, надо признать, что работа Контрольно-счетной палаты края неоценима. Аудиторы выявили помимо небольших ошибок системные недоработки, характерные для всех отраслей. Там, где необходимы наши законодательные решения, они будут приняты. Всем коллегам рекомендую не пускать ситуацию на самотек, а ставить контроль и учебу кадров на первое место,— сказал, завершая совещание, Юрий Бурлачко.

По каждому вопросу министерствам, ведомствам, руководителям муниципалитетов даны конкретные рекомендации. Контроль за их дальнейшим исполнением возложен на профильные комитеты ЗСК.

Подготовила Марина ВЛАДИМИРОВА