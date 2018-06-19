Кубанский нейрохирург Игорь Басанкин награжден медалью Общественной палаты при Президенте РФ.

Специальная комиссия Общественной палаты при Президенте РФ присудила нейрохирургу НИИ — ККБ №1 Игорю Басанкину медаль «За верность клятве Гиппократа». Высокая награда была вручена за многолетнюю добросовестную работу и активную помощь ветеранским и общественным организациям.

Игорь Басанкин — заведующий нейрохирургическим отделением №3 НИИ — ККБ №1 имени профессора С. В. Очаповского, врач — травматолог-ортопед высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ, лауреат Премии М. И. Перельмана в номинации «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь пациента», лауреат Всероссийского конкурса «Лучший врач» в номинации «Лучший травматолог-ортопед», автор четырех изобретений, защищенных патентами РФ, и более семидесяти научных трудов.

За двадцать лет практики известный кубанский хирург провел около шести тысяч операций на позвоночнике, применяя самые современные методики, которые позволяют в кратчайшие сроки встать больному на ноги и вести полноценный образ жизни. Основное кредо доктора — стремление к самосовершенствованию и обучение коллег инновационным малотравматичным методикам операций на позвоночнике.

Отделение, которым руководит Игорь Басанкин, удерживает лидирующие позиции в стране по количеству хирургических вмешательств на позвоночнике с имплантацией систем, стабилизирующих позвоночник. При этом спектр хирургических вмешательств включает в себя сложнейшие реконструктивные операции при травматических повреждениях, тяжелых онкологических процессах, деформациях, дегенеративных и инфекционных заболеваниях, болезни Бехтерева и повреждениях краниовертебральной области.