На личном контроле краевой власти

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова провела личный прием граждан. На вопросы кубанцев также ответили министр культуры региона Виктория Лапина, и. о. министра образования, науки и молодежной политики края Елена Воробьева, заместитель министра здравоохранения Валентина Игнатенко, заместители глав муниципальных образований края.

Так, жительница поселка Комсомольский Белореченского района обратилась к вице-губернатору с просьбой оказать содействие в проведении капитального ремонта сельского клуба, где проходят культурно-массовые мероприятия. В поселке проживает более восьмисот человек, а места, где можно провести досуг, нет — работает только библиотека.

— Если до конца года муниципалитет успеет сделать проектно-сметную документацию, тогда попадет в краевую программу на условиях софинансирования,— пояснила Анна Минькова. — Со своей стороны край берет на себя контроль за организацию работы, которую будет проводить район.

Житель станицы Северской обозначил проблему неудовлетворительного состояния здания начальных классов школы №43. Инициативная группа жителей предлагала передать его под исторический музей. Как уточнила первый заместитель главы Северского района Марина Науменко, в ходе обследования здания было установлено, что его износ составляет 67 процентов. Поэтому перенос музея на территорию образовательного учреждения невозможен. Принято решение, что с 1 сентября школьники не будут в нем заниматься. Предполагается ремонт, после которого здесь будут организованы занятия дополнительного образования.

— Важно, чтобы дети получали дополнительное образование непосредственно в школе. Но вместе с тем мы должны понимать, что реконструкция и ремонт требуют времени,— подчеркнула Анна Минькова, поручив руководителю Министерства образования взять этот вопрос на личный контроль.

Кроме того, в ходе личного приема были рассмотрены вопросы проведения ремонта участковой больницы и здания «скорой помощи» в станице Ясенской Ейского района.