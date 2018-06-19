Межрегиональная конференция «Внедрение программ финансовой грамотности в образовательную практику в детских центрах» прошла в ВДЦ «Орленок». Участие в ней приняли представители Минфина России, органов исполнительной власти региона, Южного ГУ Банка России, муниципалитетов Кубани, а также делегаты из девяти субъектов стран. Всего конференция собрала более ста человек.

Он особенно отметил необходимость непрерывного финансового обучения молодежи, в том числе в рамках проведения смен в летних лагерях.

— Сегодня быть финансово образованным — это обязательное условие успешности и устроенности в жизни для каждого человека,— обратился к участникам конференции первый заместитель министра экономики Краснодарского края Андрей Палий. — Особенно актуально это звучит для подрастающего поколения. Считаю, что каждое такое мероприятие — это своего рода вклад в развитие российской экономики. Обеспечить ее развитие темпами, о которых говорит президент — выше среднемировых, способно только экономически активное, образованное, финансово подкованное население.

Заместитель министра образования, науки и молодежной политики края Евгения Дрозд также отметила важность подобных мероприятий.

— В настоящее время образование становится главным ресурсом государства. В том числе возрастает актуальность финансового образования и повышения уровня финансовой грамотности, учитывая развитие современных технологий. Нас всех, кто собрался сегодня на конференции, объединяют общие задачи: развитие современной, качественной, доступной системы образования, которая должна отвечать актуальным запросам экономики и общества в целом,— подчеркнула Евгения Дрозд. — Кубанские школы активно участвовали в апробации учебников по финансовой грамотности. В рамках этого проекта более девятисот педагогов края повысило свою квалификацию по методике преподавания финансовой грамотности.

Тему преподавания в школах основ финансовой грамотности, а также внедрения учебных материалов поддержали и федеральные эксперты.

С докладом на эту тему выступила эксперт по образовательным программам проекта Министерства финансов страны «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в России» Екатерина Лавренова. По ее словам, пилотный проект внедрения в российских школах учебно-методических комплексов по финансовой грамотности признан лучшей подобной практикой в мире. В этом направлении Россия флагман, на который ориентируются развитые мировые государства.