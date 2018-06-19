Фермерские дворики для жителей края

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в Краснодарском крае открылись первые «фермерские дворики», на которых аграрии могут бесплатно реализовывать плодово-овощную продукцию, что не нарушает санитарное и ветеринарное законодательство России.

«Фермерские дворики» уже начали работать в Краснодаре, Новороссийске и Динском районе и ближайшее время откроются во всех муниципалитетах региона.

Заместители губернатора Краснодарского края Василий Швец и Андрей Коробка, министр сельского хозяйства региона Федор Дерека, руководитель краевого Департамента потребительской сферы Роман Куринный и глава города Краснодара Евгений Первышов в ходе объезда оценили, как осуществляется торговля на объектах данного формата в Краснодаре.

— В крае есть достаточное количество фермерских хозяйств, которые готовы реализовывать свою продукцию не только в рамках сезонных ярмарок выходного дня, но и ежедневно. Уверен, что с появлением так называемых фермерских двориков их станет больше и они будут наращивать объемы производства. А значит, будет расти их благосостояние. Это и есть поддержка фермерского сектора,— отметил Андрей Коробка, добавив, что, благодаря новым точкам с фермерской продукцией, у жителей крупных городов края, в том числе Краснодара, будет возможность покупать товары гарантированно кубанских производителей, без посредников и, главное, по приемлемым ценам.

— Концепцию «фермерских двориков» разработал Департамент потребительской сферы. Всего будет создано около 160 объектов данного формата по всему региону,— подчеркнул заместитель главы региона Василий Швец. — Планируется, что на развитие сезонных ярмарок, ярмарок выходного дня и «фермерских двориков» будут выделены субсидии из краевого бюджета, что также позволит предоставлять сельхозтоваропроизводителям места на безвозмездной основе. Денежные средства — до ста миллионов рублей предполагается выделить муниципальным образованиям уже в следующем году.

Участники объезда также посетили одну из точек несанкционированной торговли краевого центра: перекресток улиц Зиповской и Московской. В ближайшее время на данном участке все незаконные киоски и павильоны заменят на очередной «фермерский дворик».

— Мы не уничтожаем уличную торговлю, а приводим ее в цивилизованный вид. И «фермерские дворики» — действенная мера в данном направлении,— отметил Роман Куринный. — Кроме того, для благоустройства зон торговли края департамент прорабатывает вопрос привлечения дополнительных денежных средств за счет участия в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» Минстроя РФ. В частности, Краснодарский край планирует принять участие в двух программах: «Благоустройство популярных зон торговли» и «Создание инструментов повышения экономики муниципалитета — поддержка уличной торговли, услуг (ярмарки выходного дня и т. п.)».

Если инициатива реализуется, то это будет первый и пока единственный опыт использования субсидии из федерального бюджета на эти цели среди регионов страны.