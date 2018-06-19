Дом ребенка — в числе лучших

Дом ребенка ИК-3 УФСИН России по Краснодарскому краю занял третье место во Всероссийском конкурсе «Счастливое детство». Его итоги озвучили на III Всероссийском совещании начальников Домов ребенка, созданных при женских исправительных учреждениях ФСИН России. Директору дома ребенка Светлане Ложниковой, под руководством которой коллектив детского учреждения не первый год добивается высоких показателей в работе, вручили благодарность директора ФСИН России, диплом и ценный подарок.

Поздравить с заслуженной наградой сотрудников дома ребенка приехали начальник УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор Пестов, помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека Артем Фурсов и заместитель председателя региональной общественной наблюдательной комиссии Андрей Эпп.

Гости посмотрели подготовленный детьми и их воспитателями утренник и вручили привезенные с собой подарки. Особенно обрадовались в Доме ребенка светящемуся планшету для рисования песком «Песочная фантазия». Теперь мелкую моторику рук и творческие способности ребятишек можно будет развивать в занимательной игровой форме.

Единственный на территории Краснодарского края пенитенциарный Дом ребенка находится в Усть-Лабинском районе. Сейчас в нем живут 28 ребятишек трех возрастных категорий: с рождения до полутора лет, с полутора до двух лет и от двух до трех лет. Дети после трехлетнего возраста передаются на волю родственникам осужденной женщины либо попечителям.

Педагогический и медицинский персонал детского учреждения делает всё необходимое для нормального роста и развития находящихся под их присмотром малышей. В детском учреждении царит дружелюбная атмосфера, созданы хорошие бытовые условия, организовано тщательное медицинское наблюдение за ребятишками.

В Доме ребенка действует оснащенное современным медицинским оборудованием реабилитационное отделение, где с малышами занимается логопед и проводятся разнообразные физиотерапевтические процедуры, в ближайшее время будет расширено рассчитанное на двенадцать человек отделение для совместного проживания осужденных матерей со своими детьми — в первую очередь здесь находятся положительно характеризующиеся осужденные и те женщины, детям которых требуется особый уход, функционирует собственная молочная кухня, работает детская площадка.

Отдельное внимание уделяется организации досуговых мероприятий с малышами, которые проводятся как с участием их матерей, так и без них. Только с начала июня в Доме ребенка ИК-3 провели два конкурса, где дети и матери выступили вместе: «Мама и я — спортивная семья» и конкурс рисунка на асфальте «Пусть всегда будет солнце!». Чтобы ребятишки не чувствовали себя изолированными от внешнего мира и не отставали в развитии от сверстников на воле, их под присмотром нянечек и воспитателей дважды вывозили за территорию колонии — в парк аттракционов и в игровой семейный детский клуб города Усть-Лабинска.