Символическое путешествие

В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко работает выставка «Полоса». Архетипический сюжет мирового искусства, связанный с путешествием, путем, который проходит герой, нашел свое прочтение в произведениях московских и краснодарских художников.

Понятие дороги соотносится с началом и концом, а также с трансформациями, происходящими в процессе пути. Дорога — это в конечном итоге выход за пределы и как следствие попытка осознания и определения пограничных состояний.

Ряд представленных на выставке работ посвящен символическому путешествию, связанному с изменениями человеческой души. Иногда авторы создают условное пространство, подчеркивая вневременность человеческих исканий на жизненном пути, иногда изображают конкретное место или объект, так или иначе ставшие стартом, исходной точкой.

Отдельные произведения и серии затрагивают социальные темы: шаблонность проторенных путей, которыми, не думая, шагают люди, или, напротив, способность человека самостоятельно прокладывать дороги, не оглядываясь на окружение и сложившиеся стереотипы. Непредсказуемость пути и его протяженности, отсутствие четких ориентиров, безличность в отношении к путнику позволяют провести аналогии с дорогой человеческой жизни. Разговор о повседневном часто перетекает в размышление о судьбе человека или группы людей.

Дорогу можно воспринимать как длительность, процесс или как конечный отрезок, ведущий к достижению цели. Художник часто воплощает целый комплекс представлений: куда вела или ведет дорога, кто по ней ходил или может пойти, надежды путника или безысходность пути, обреченность или прорыв за границы привычного мира.

Какое бы направление и полосу движения ни выбрал человек и художник, в конечном итоге она оказывается дорогой к самому себе.

Выставка работает до 24 июня.

Фото Юрия КОРЧАГИНА