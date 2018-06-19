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Легенда на краснодарской сцене

Вторник, 19 июня 2018 08:49
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Легенда на краснодарской сцене

В Краснодаре, на сцене Музыкального театра, прошел концерт Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского.

Легендарный коллектив под управлением народного артиста СССР Владимира Федосеева выступил в нашем городе впервые.

В программе вечера были настоящие сокровища классической музыки: одно из самых пронзительных и известных инструментальных произведений — симфония №40 В. А. Моцарта и драматическая симфония №5 П. И. Чайковского.

Владимир Федосеев руководит Большим симфоническим оркестром имени П. И. Чайковского уже сорок четыре года. Под его началом коллектив завоевал международную славу, став одним из ведущих оркестров мира и символом великой русской музыкальной культуры.

Концерт в Краснодаре прошел в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

 

Фото Юрия КОРЧАГИНА

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