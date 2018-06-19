Не забудьте уплатить имущественные налоги до 1 декабря 2018 года

Налоговая служба приступила к формированию и рассылке единых налоговых уведомлений на уплату земельного, имущественного и транспортного налогов за 2017 год.

Свою гражданскую обязанность налогоплательщикам необходимо исполнить в срок до 1 декабря 2018 года.

В налоговых уведомлениях будет указана информация по всем налоговым обязательствам физического лица, включая НДФЛ для тех, с кого работодателем данный налог не был удержан.

Налог на имущество физических лиц будет исчислен исходя из его кадастровой стоимости.

Информацию о кадастровой стоимости можно узнать на официальном сайте Росреестра www.rosreestr.ru с использованием сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online».

Рассчитать налог на имущество по новому порядку можно самостоятельно на сайте ФНС России www.nalog.ru, воспользовавшись сервисом «Калькулятор земельного налога и налога на имущество физических лиц».