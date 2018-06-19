Пример бдительности группы быстрого реагирования охраны Минтранса

Семнадцатого июня 2018, в 11:38, группа быстрого реагирования (ГБР) под руководством Алексея Новикова из команды «Тамань» (начальник команды — Алексей Похабов) Крымского отряда Краснодарского филиала ведомственной охраны Минтранса России на охраняемом участке автодороги вблизи порта Тамань при досмотре легкового автомобиля такси обнаружила в салоне спрятанные десять стеблей растений, напоминающих коноплю.

Стрелки ГБР, выполняя свой служебный долг, передали водителя и «находку» представителям правоохранительных органов для расследования данного события.

В. СЛОБОДЕНЮК, ведущий специалист по связям с общественностью филиала ФГУП «УВО Минтранса России»