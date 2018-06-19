В Белореченском районе прошел лично-командный чемпионат и первенство региона по велоспорту

Трасса для соревнований проходила от Белореченска до хутора Беляевского. Участие в турнире приняли велогонщицы из пяти муниципалитетов региона. Возраст спортсменок — от 13 до 16 лет.

Девушки состязались в шоссейной дисциплине велоспорта в многодневной велогонке. Золотые награды по итогам турнира достались тихоречанке Алине Махновой (15—16 лет) и краснодарке Дарье Гуровой (13—14 лет).

Серебро в активе белореченки Марии Разживиной (15—16 лет) и краснодарки Алисы Заходяки (13—14 лет). Замкнули тройки призеров Яна Бабык (15—16 лет) из Апшеронского района и тихоречанка Анастасия Якушко (13—14 лет).

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края