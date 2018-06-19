Кино под открытым небом покажут на курорте после спортивного фестиваля

20 июня на стадионе «Юность» пройдут сразу два летних мероприятия. Старт фестивалю уличных видов спорта «Street Summer Fest», перенесенному в минувшую субботу из-за погодных условий, будет дан в эту среду в 19 часов. В силе и ловкости на перекладине и с гирей будут соревноваться юные атлеты Горячего Ключа. А сразу после завершения спортивного состязания, ориентировочно в 20:30, на стадионе начнется кинопоказ под открытым небом. Картину организаторы акции – молодежный отдел совместно с центром «Формула 1001», выбрали тематическую. В рамках проведения в России Чемпионата мира по футболу зрители увидят фильм «Пеле. Рождение легенды».

Присоединиться к летнему фестивалю и кинопоказу приглашаются все желающие. С собой рекомендуется взять туристический коврик.