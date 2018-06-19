На Юге и Северном Кавказе выдано более 30 млн платежных карт

Жители и гости ЮФО и СКФО в первом квартале текущего года оплатили платежными картами товаров и услуг на общую сумму около 260 млрд рублей, что на 31,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество таких операций выросло на 38,7% и составило более 270 млн транзакций. Их доля от общего количества операций по платежным картам достигла 70%. Чаще всего картами расплачиваются в Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях – там доля безналичных оплат в общем количестве операций по картам приближается к 80%.

«Положительная тенденция обусловлена активным развитием инфраструктуры по приему платежных карт на Юге и Северном Кавказе. Существенный рост демонстрируют также операции по картам «Мир», занимая шестую часть в общем объеме транзакций. По данным на 1 апреля этого года, в двух федеральных округах выпущено уже более 6 млн карт «Мир», а их доля в общем числе платежных карт составила около 20%», – прокомментировал Александр Гостев, заместитель начальника Южного ГУ Банка России.

Количество электронных терминалов, используемых для оплаты товаров и услуг, на Юге и Северном Кавказе по сравнению с первым кварталом прошлого года выросло на 36,4% и составило более 245 тыс. устройств. Активнее всего POS-терминальная сеть развивалась в Чеченской Республике, а также Республиках Крым, Дагестан и Ингушетия, где рост составил более 50%. При этом на долю регионов-лидеров по количеству электронных терминалов (Краснодарский край, Ростовская область, Волгоградская область, Ставропольский край) приходится порядка 80% всех устройств, установленных на территории двух федеральных округов.

По данным на 1 апреля текущего года в ЮФО и СКФО было выпущено более 30 млн платежных карт. Больше всего их эмитировано в Краснодарском крае и Ростовской области – 28,1% и 20,7% от общего количества карт, выданных в двух округах, соответственно.



Пресс-служба Южного ГУ Банка России