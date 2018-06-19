Краснодарские эксперты ОНФ взяли на контроль сложную ситуацию с лифтами в Туапсе

Активисты Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае совместно с представителями краевого министерства ТЭК и ЖКХ и представителями НКО «Фонд капитального ремонта МКД» провели выездной рейд на основании обращения жителей города Туапсе. В региональное отделение ОНФ поступила жалоба от туапсинцев и было принято решение выехать на место с целью изучения ситуации, сложившейся с лифтовым оборудованием, устанавливаемым по программе капитального ремонта.

В городе сложилась неблагоприятная ситуация в данной области. До сих пор подрядной организацией не завершены оговоренные договором работы по 7 лифтам в 6 многоквартирных домах. На данный момент лифты смонтированы, но не введены в эксплуатацию. Комиссия вместе с представителями технического заказчика, которым в данном случае выступает администрация городского поселения Туапсе и представителями подрядчика, провела анализ причин задержки исполнения работ и обсудила на месте пути их оперативного устранения. В целях более всесторонней оценки ситуации региональное отделение ОНФ в качестве экспертов привлекло специалистов НП «Национальный лифтовый союз», обладающих соответствующей компетенцией в данном вопросе.

«По результатам нашего исследования обнаружены несоответствия установленного лифтового оборудования установочным чертежам, крепление направляющих кабины и противовесы не соответствуют ГОСТ 5780-2010, не выдержаны зазоры между кабиной лифта, противовесом и стеной шахты, не выполнены мероприятия по установке лифтов в районах с повышенной сейсмичностью, так как в проектах нет привязки к местным условиям по сейсмичности. Всего выявлено 25 замечаний, поэтому не удивительно, что инспектор Ростехнадзора отказывается вводить в эксплуатацию данные лифты с подобным «букетом» замечаний», - отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Дмитрий Ковтуненко.

За данную ситуацию, помимо подрядной организации, несет ответственность и технический заказчик - администрация городского поселения Туапсе, которая не смогла наладить эффективное взаимодействия между подрядчиком и проектировщиком, а также не обеспечила контроль за их действиями. Как оказалось, проект выполнялся даже без выезда проектировщика на объекты, т.е. - дистанционно.

Региональное отделение ОНФ продолжит и далее отрабатывать проблемные места, выявляемые в ходе исполнения программы капитального ремонта с целью совершенствования механизма ее реализации на территории края.