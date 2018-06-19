Руководитель Краснодарского СОТ принял выпускные экзамены у студентов Сочинского колледжа

16 июня 2018 года в городе Сочи руководитель Краснодарского следственного отдела на транспорте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Владимир Ротов в составе государственной аттестационной комиссии (ИГАК) принял экзамены у выпускников юридического факультета Сочинского финансово-юридического колледжа по специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование».

Владимир Ротов, являющийся председателем аттестационной комиссии отметил, что уровень подготовки студентов Сочинского финансово-юридического колледжа полностью отвечает требованиям Федерального государственного стандарта по специальности. Выпускники юридического факультета обладают достаточно полными и прочными знаниями в области юриспруденции.

Владимир Ротов поздравил выпускников с успешной сдачей экзаменов и пожелал успехов в предстоящей трудовой деятельности. а также в рамках акции «безопасное лето» обучил выпускников необходимым мерам безопасности, правилам коммуникации в социальных сетях, правилам личной безопасности на водных объектах, общественных местах, на дорогах и пешеходных зонах, вблизи движущегося автотранспорта, детских площадках и аттракционах, правильном поведении с незнакомыми людьми, рассказал о том, какую опасность таят открытые в доме окна.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан