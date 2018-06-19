В КубГУ создан "Северо-Кавказский центр стратегических исследований"

На заседании Ученого Совета Кубанского государственного университета 1 июня 2018 года принято решение о создании на базе КубГУ новой научно-образовательной структуры: «Северо-Кавказского центра стратегических исследований». О том, зачем был создан центр и в чем видятся основные задачи его деятельности корреспондент пресс-службы попросил рассказать ректора КубГУ М.Б. Астапова:

Корр.: Михаил Борисович, зачем университету потребовался такой центр, ведь и так КубГУ является признанным научным лидером региона, на факультетах работают годами сложившиеся научные школы, известные как в нашей стране, так и за рубежом, для чего потребовалось создавать новую структуру?

М.Б. Астапов: Когда мы говорим о вузовской науке, важно помнить о том, какие задачи ставит перед ней время. Традиционно в нашей стране вузовские кафедры (в первую очередь гуманитарные) были ориентированы на получение теоретического знания, прикладные разработки в области гуманитарных и социальных наук были уделом специализированных, часто «закрытых» НИИ. На Западе же наоборот – социально-гуманитарные факультеты и кафедры с самого начала были активными поставщиками прикладного знания, остро востребованного бизнесом, государственными, силовыми структурами. Хрестоматийный пример - знаменитая Чикагская социологическая школа в Чикагском университете, получившая в первой трети ХХ века мировую известность и ставшая по сути эталоном взаимодействия вузовской науки, власти и бизнеса. Аналогичные научные центры были созданы в Стэнфордском, Гарвардском, Колумбийском и других, имеющих мировую известность университетах. Они стали своего рода «фабриками мысли», «мозговыми трестами», функционирующими на базе ведущих университетов и удачно совмещающих «создание идей» (т.е. теоретическую науку) с «созданием решений» (т.е. прикладной наукой).

Сегодня перед вузами стоит задача в том числе помогать государству в ответе на так называемые «большие вызовы», именно об этом говорится в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Президентом в 2016 году. «Большие вызовы» - это совокупность таких объективно существующих проблем, угроз и (потенциально) возможностей, которые требуют обязательного ответа со стороны государства и общества. При этом ответ не может быть дан просто путем увеличения ресурсов на том или ином направлении, он требует именно новых решений.

Это позволяет вернуться к вопросу о причинах создания Центра. Всё дело в том какие задачи призван решать вновь созданный Центр. В числе «больших вызовов», упоминаемых в Стратегии, указываются «новые внешние угрозы национальной безопасности (в том числе военные угрозы, угрозы утраты национальной и культурной идентичности российских граждан), обусловленные ростом международной конкуренции и конфликтности, глобальной и региональной нестабильностью, и усиление их взаимосвязи с внутренними угрозами национальной безопасности». Эта совокупность проблем и станет основным предметом деятельности Центра, призванного объединить потенциал научных школ университета, ведущих разработки в данном проблемном поле. Центр является межфакультетской и межкафедральной структурой, объединяющей ведущих ученых университета: социологов, политологов, международников, историков, этнологов и т.п., готовых и стремящихся работать в жанре прикладной аналитики и исследований.

Ключевая задача вновь созданного Центра - это аккумулирование прикладного научно-образовательного потенциала Университета в сфере социальных и гуманитарных наук, развитие и популяризация университетской школы прикладной геополитической и социокультурной аналитики. Причем, что важно – школы, опирающейся, прежде всего, на традиции отечественной социологии и гуманитаристики.

Содержание деятельности Центра будет связано с исследованиями и аналитикой различных процессов в конфликтогенных регионах России и ближнего и дальнего зарубежья, в первую очередь – в странах постсоветского пространства. Помимо решения исследовательских задач, мы рассчитываем, что Центр поможет (на научно-методическом уровне) обеспечить продвижение в ареале постсоветского пространства традиционных российских ценностей, распространение русского языка и русской культуры.

Другими словами, наряду с решением чисто научных задач Центр призван стать одним из генераторов и проводников российской «мягкой силы» в сфере ответа на некоторые угрозы национальной безопасности.

Корр.: Это значит, что Центр будет выпускать «закрытую продукцию», под грифом ДСП?

М.Б. Астапов: Нет, для этого существуют ведомственные структуры. Наш Центр – это открытая научно-образовательная площадка, открыто публикующая аналитические обзоры и отчеты об исследованиях, проводящая научно-образовательные сессии одинаково интересные, как для академических ученых, так и для практиков. При этом, подчеркну ещё раз: все исследования и разработки Центра, преследуют цель получения, прежде всего. прикладного знания, направленного на понимание, прогнозирование и при необходимости трансформацию изучаемых процессов, что не исключает возможности получения фундаментально-теоретических результатов. Мы надеемся, что научная продукция Центра будет соответствовать международным стандартам и найдет спрос со стороны государственных и коммерческих структур, будет востребована экспертным сообществом не только в регионе, но и за его пределами.

Наконец, важно отметить ещё один принципиальный момент: создание Центра не означает отказ от традиционных (кафедральных и факультетских) форматов развития социальных и гуманитарных наук, это не более и не менее, чем своевременное и, надеюсь, эффективное дополнение к ним.

Корр.: Заключительный вопрос: в названии Центра значится «Северо-Кавказский», это значит, что главным объектом изучения ученых Центра станет Северный Кавказ?

М.Б. Астапов: Не только. Конечно, Северный Кавказ – исключительно важный регион с геополитической и культурно-цивилизационной точки зрения. Это наш форпост в мире исламской культуры, точка выхода в очень непростые регионы Ближнего Востока и Центральной Азии, центр множества исторических, политических и цивилизационных напряжений и противоречий, обладающий огромным потенциалом влияния на процессы в стране и в мире. Поэтому, безусловно, изучению процессов, происходящих на Кавказе наш Центр будет уделять самое пристальное внимание.

В тоже время мы рассчитываем, что Центр станет продуктивной площадкой научного, аналитического и образовательного взаимодействия КубГУ с университетами республик Северного Кавказа и в целом Юга России. Площадкой обмена мнениями и результатами исследований научных коллективов и центров работающих в сходной проблематике.

Корр.: Спасибо большое, Михаил Борисович, за столь исчерпывающий ответ. Будем надеяться, что Центр в скором времени порадует нас интересными публикациями.

М.Б. Астапов: Уверен, так и будет!