«Краснодар Водоканал» провел конкурс детского творчества

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») провел традиционный конкурс детского творчества «Капитошка-2018». Каждый год организаторы предлагают новые темы конкурса - в этот раз детям предстояло изобразить Капитошку, который каждый день совершает добрые дела.

В творческих работах ребят Капитошка спасал лесных животных от пожара, высаживал молодые деревца, развешивал скворечники для птиц, очищал берега рек от мусора, искал добрых хозяев для брошенных животных, проводил детские праздники и переводил пожилых людей через дорогу.

Более 50 мальчишек и девчонок приняли участие в конкурсе и получили в награду приглашение на увлекательный квест «Форт Боярд». Генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко вручил всем детям дипломы за участие в конкурсе и подарки.

«Вот уже десятый год мы проводим на предприятии конкурс детского творчества, - говорит директор по персоналу ООО «Краснодар Водоканал» Вера Зубкова, - Он направлен на воспитание у подрастающего поколения понимания необходимости бережного отношения к воде. Мероприятие, в котором главный герой – сказочная капля Капитошка - это не только яркий детский праздник, но и напоминание о проблемах сохранения водных ресурсов нашей планеты».

Ребята из многодетных семей работников водоканала и семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, тоже получили подарки. Некоторых из них Капитошка навестил лично.