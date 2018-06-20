«Хмельная миля» мундиаля

Болельщикам в Сочи покажут, где «раки зимуют». А еще где можно попробовать самый любимый напиток фанатов футбола – пиво. Специально для поклонников солода и хмеля в администрации Краснодарского края был разработан необычный туристический маршрут – «Хмельная миля».

- Мы проанализировали организацию подобных спортивных мероприятий в других странах, и поняли, что болельщиков интересуют не только матчи, но и возможность попробовать местную кухню. Поэтому в рамках проекта «Гастрономическая карта России» решили создать маршрут по ресторанам, барам, пивоварням города Сочи. А учитывая, что никакой просмотр футбольного матча не обходится без пенного напитка – он и стал основой нашей концепции, - отметили в министерстве курортов Краснодарского края.

Сегодня в маршрут «Хмельная миля» входит 16 заведений большого Сочи. Они расположены в разных районах курорта и находятся в местах притяжения болельщиков – возле стадиона «Фишт», в центральном районе курорта и в горах Красной Поляны.

- Определяя места посещения для болельщиков, мы ориентировались не только на месторасположение, объекты должны быть расположены в зонах доступности для болельщиков, но учитывали «репутацию» ресторанов и баров, отзывы посетителей, - подчеркнули в министерстве курортов Краснодарского края.

Одним из самых необычных ресторанов для футбольных фанатов стала горная раковарня. Расположенная на одном из курортов Красной Поляны она носит интересное название – Zina&More и не случайно.

- Наш руководитель – поклонник футболиста Зидана, прозвище у которого – Зина. Поэтому и раковарня получила такое название, - пояснили в ресторане.

«Футбольная» раковарня в горах открылась 15 декабря прошлого года. Поклонники горных лыж уже поняли, где действительно раки «зимуют». Вскоре весть об этом узнают футбольные болельщики со всего мира

- Гости видят нашу вывеску и приходят попробовать раков. У нас уже были болельщики из Японии, США, Панамы. Для них раки – какая-то диковинка. Многие знают, что такое лобстеры, а раков видят первый раз. Мы им даже живых выносим, показываем, что это такое. Всем очень нравится, - рассказали официанты горной раковарни.

Раков в горы Сочи привозят с берегов Волги или с озера Севан. В раковарне Zina&More их варят не только с укропом, но с яблоком, морковью, перцем и даже в пиве. А еще здесь раков жарят.

- Все привыкли, что раков нужно варить. А мы предлагаем жареных. Есть жарка Де-Пардье – с розмарином, чесноком, тимьяном и коньяком. Самая популярная – по-тайски – в кокосовом молоке, с добавлением имбиря и пасты том-ям, - рассказали официанты.

В дополнение к ракам, конечно же, пиво. Здесь оно есть и светлое, и тесное, и черное, и красное. Помимо хмельного напитка популярностью у футбольных фанатов пользуются и традиционные русские блюда из кубанских продуктов – черноморские мидии, краснополянская форель, салат из розовых помидор.

- У меня были клиенты, двое американцев из Лос-Анджелеса. Они решили заказать борщ: где-то слышали о нем, но не знали, как это выглядит. В итоге были очень довольны. Сказали, что в сочетании с салом, чесноком и хлебом это было идеально. Съели по две порции, - поделился официант Саркис.

Совместить гастрономическое наслаждение можно с удовольствием от игры. Специально для болельщиков организованы прямые трансляции. Посмотреть их можно и в остальных заведениях «Хмельной мили» - ирландском баре Harat’s, пабе OХара на курорте «Роза Хутор», в пивных ресторанах «Добрый Эль», «Баварская пивоварня», «Фрау Марта» и других. В планах министерства курортов Краснодарского края продолжить развивать гастрономический маршрут «Хмельная миля» и после Чемпионата мира. Ведь, не голами едиными, жив человек.

Ирина СИЗОВА