Опасный детский лагерь под замком

Судебные приставы Туапсинского районного отдела УФССП России по Краснодарскому краю на основании решения суда приостановили деятельность круглогодичного детского оздоровительного лагеря санаторного типа «Кубань» сроком на 60 суток.

Действия представителей закона производились в рамках исполнительного производства в интересах государства. Согласно ст.6.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, администрации лагеря вменяется нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Согласно законодательству РФ, нарушение в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот до одной тысячи рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В случае полного устранения администрацией лагеря «Кубань» всех нарушений до истечения срока приостановки лагерь сможет возобновить свою деятельность.