Специалисты РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» оперативно устранили повреждения на магистральном водопроводе

На днях специалисты ремонтно-эксплуатационного управления «Троицкий групповой водопровод» ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» оперативно устранили сразу несколько утечек на магистральном водоводе МВ-3 диаметром 425 мм.

По водоводу МВ-3 питьевая вода с насосной станции четвертого подъема НС-4 транспортируется в село Гайдук и поселок Верхнебаканский. Его длина составляет более 14 км. Стальной трубопровод был построен 35 лет назад и уже отслужил свой нормативный срок службы. В 2011 году большая часть аварийного водовода, около 9 км, была заменена, оставшиеся же участки продолжает время от времени «лихорадить».

«На техническом состоянии водовода негативно сказывается и то, что магистраль МВ-3 проходит по горно-лесной зоне, так как оба населенных пункта расположены в горах. Дело в том, что трубопроводы, проложенные в скальном грунте, выходят из строя намного быстрее, потому что любые подвижки грунта оказывают негативное воздействие на водопроводные сети и часто приводят к повреждению сетей», - пояснил Леонид Пархоменко, начальник участка водопроводной сети РЭУ «Троицкий групповой водопровод».

На участке магистрального водовода МВ-3 протяженностью около 30 метров было обнаружено сразу три крупных утечки, вызвавшие частичное прекращение подачи воды абонентам. К тому же, ранее установленные хомуты из-за износа также уже не перекрывали более старые повреждения. Нужно было произвести сварочные работы. Без остановки водопровода выполнить их было невозможно. На место оперативно была направлена бригада аварийно-восстановительных работ под руководством мастера Федора Тревоги, и шесть единиц спецтехники. Также в ремонтно-восстановительных работах участвовали специалисты РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс». Работы осложнялись необходимостью откачки воды на трубопроводе длиной в несколько километров и разрытием нескольких рабочих котлованов крупного диаметра.

На поврежденные места с внутренней и внешней стороны трубы были приварены восемь стальных накладок и наложены два хомута. Воспользовавшись остановкой магистрального водовода, дополнительно были выполнены ремонтные работы и на задвижке диаметром 400 мм, которая позволяет регулировать подачу воды в поселок Верхнебаканский.

После промывки и дезинфекции началось наполнение магистрального водовода МВ-3. Однако выйти на плановый режим подачи воды сразу не получилось. В селе Гайдук на резервуаре чистой воды МУП «Водоканал города Новороссийска» вышла из строя запорная арматура. По завершению ремонтных работ на РЧВ, подача воды в Гайдук и Верхнебаканский была полностью восстановлена.