Эко-волонтеры Горячего Ключа – одни из лучших на Кубани

По итогам конкурсного соревнования среди эко-отрядов края воспитанники Имеретинского школьного лесничества заняли второе место.

Всекубанский слет волонтерских экологических отрядов собрал на базе краевого эколого-биологического центра отряды юных экологов из 25 муниципалитетов. Горячий Ключ представили трое воспитанников Имеретинского школьного лесничества: Екатерина Лучшева, Регина Магамадалиева и Кирилл Сайко. Все они состоят в организации «Зеленое движение Кубани». На мероприятие ребята приехали не с пустыми руками. Презентовав команду, они передали участникам Экодвижения саженцы дуба красного, которые вырастили в школьном питомнике.

Мастер-классы, викторины, экскурсии – участников слета ждала насыщенная событиями программа, кульминацией которой стали экологические испытания. Изготовление кормушек для птиц и определение качества воды, тестирование на знание растений и краснокнижных видов животных – теоретические знания в области экологии и практические навыки в природоохранных мероприятиях школьники продемонстрировали в ходе 8 тематических и творческих конкурсов. По итогам соревнований команда Горячего Ключа заняла 2-е место.