Искусству декоративной живописи обучат горячеключевцев мастера Кубанского государственного университета

26 июня в 18 часов в городе пройдет мастер-класс для детей с ограниченными возможностями здоровья «Яркие краски лета».

Азам скульптурной живописи ребят будет обучать преподаватель КубГУ Екатерина Корниенко. Организуемый молодежным отделом города совместно с центром развития творческих способностей «Леонардо» бесплатный мастер-класс призван помочь детям раскрыть их творческий потенциал. А помогать им в создании шедевров будут волонтеры.

Искусство скульптурной живописи в последнее время набирает все большую популярность. Одна из причин – «объемный» характер творчества: работы, выполненные в этой технике, и в самом деле больше походят не на рисунок, а на объемную скульптуру. Для создания таких произведений искусства могут использоваться самые разные материалы, в том числе и декоративная штукатурка, которая позволяет создавать различные визуальные эффекты.

Для участия в творческом уроке, как в качестве участника, так и в качестве волонтера, необходимо зарегистрироваться по телефону 8 (918) 016 - 27 - 37. Количество мест ограничено.