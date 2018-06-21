Трудное лето РПЗ «Красноармейский»

Утро обычного рабочего дня, а в конторе рисоводческого племзавода «Красноармейский» имени А. И. Майстренко тишина, как в городском офисе. Особенности сельского распорядка: когда офисный народ только подтягивается в кабинеты, сельчане уже набегали аппетит. Вот и специалисты племзавода во главе с директором Сергеем Владимировичем Кизиньком начинают свой трудовой день в такую горячую пору с восходом солнца. С пяти утра объезжают поля и фермы: июньский день сегодня без преувеличения год кормит.

О цене урожая, рисе… и лягушках

— Не люблю этих слов — «битва за урожай»,— говорит директор предприятия Сергей Владимирович Кизинек,— но небывалая засуха так подкорректировала наши реальные перспективы на урожай озимых зерновых и кормовых культур, что не знаешь, каким богам молиться. Как ни бьются наши агрономы, механизаторы (заново сеяли кукурузу, поливальные машины — в хозяйстве две новые дождевальные установки — работают круглосуточно, люди перешли на ночные смены), но и сегодня посевы кукурузы, сои, сорго находятся в критическом состоянии, а ведь это кормовая база для животноводства, значит, и она под ударом. Бросили все силы на заготовку сена, сенажа, по такой жаре счет идет на часы. Правда, ячмень дал практически прошлогоднюю урожайность, радуют рисовые чеки и настрой коллектива решить и эту задачку с тремя неизвестными.

Главный гидротехник племзавода Сергей Николаевич Баштовой духом не падает, хотя и признает, что погодные условия в этом сельскохозяйственном году стали настоящим испытанием для работников предприятия.

— Зерновые и кормовые культуры находятся в угнетенном состоянии,— рассказывает главный гидротехник. — Мы, конечно, пытались их спасти: пересевали погубленные засухой площади кукурузы, сорго, заливали новые посевы водой, но биологические часы, как известно, не переведешь, в общем, взошли слезы. Какая там силосная масса! А вот надежды на сенаж оправдались: первый укос люцерны позволил заготовить более тысячи тонн сенажа — это половина потребности нашего животноводства. Переживаем за второй укос: жара сушит растения на корню. Ячмень убрали в прошлогодних показателях — он успел схватить зимней влаги, с озимой пшеницей хуже — будет явный недобор в урожае, да и созревание затягивается, уже понятно, что начало уборки смещается минимум на неделю. А вот рисовые чеки не вызывают тревоги: рис поднимается в технологических границах, посевы в стадии кущения, обработаны от сорняков и подкормлены.

— В отношении сортов риса хозяйство традиционно ориентируется не на «моду», а на целесообразность,— подключается к разговору старший агроном хозяйства Александр Григорьевич Расколотько. — Давно и успешно вызревает на наших землях сорт «рапан»: ему в нынешнем году отведено сорок процентов всех рисовых площадей — более двух тысяч гектаров. Следом идут сорта «сонет» — более тысячи гектаров и «кумир» — более тысячи гектаров. И тысячу гектаров отвели под новые сорта, потенциально урожайные — до 100 центнеров с гектара: это «партнер», «соната», «полевик». Сеем и совершенно новые, только прошедшие апробацию на опытных участках, к примеру сорт «орион». Чем хороши старые, проверенные сорта? Они дают свой максимум по любому предшественнику, если погода, конечно, не внесет коррективы. Племзавод «Красноармейский» продолжает тесно взаимодействовать с учеными ВНИИ риса, часто бывает на наших опытных участках директор института профессор Сергей Валентинович Гарькуша, его заместитель профессор Виктор Савельевич Ковалев, автор многих сортов риса профессор Григорий Леонидович Зеленский. Хозяйство является опытной площадкой по многим направлениям, мы испытываем не только новые сорта, но и гербициды, биодобавки, микроудобрения. Традиционно особые требования предъявляются к гербицидам. Сегодня они не должны иметь запаха, во всяком случае сильного, должны действовать точечно: килограммы давно ушли в прошлое — сегодня вносятся 8—10 граммов на гектар. Изменился механизм действия на растение: он направлен на точки роста. Одновременно проверяется воздействие препарата на животный мир. Известно, что экологическая безопасность гербицида проверяется просто: есть рыба и голосят лягушки в чеках, стоят цапли и ползают ужи — можно не волноваться.

Попутный ветер создадим сами

Жизнь показывает: чем разнообразнее и шире профиль хозяйства, тем оно крепче стоит на ногах. В госплемзаводе «Красноармейский» более ста гектаров сада — идет реконструкция старых и закладка новых садов, есть своя пасека, прудовое хозяйство. На предприятии сохранено коневодство и производство кумыса. Но традиционно здесь отдают предпочтение молочному животноводству: на четырех молочно-товарных фермах содержится 1600 фуражных коров, а всего в хозяйстве насчитывается 4253 головы крупного рогатого скота. МТФ в хозяйстве — это современное полностью механизированное и компьютеризованное производство.

Именно многоплановость позволяет предприятию держаться на плаву при любых погодных и иных форс-мажорных обстоятельствах. Вот и в нынешнем году труженики племзавода «Красноармейский» теряют в урожае озимых зерновых и кормовых культур по не зависящим от них обстоятельствам, но, проведя маленькую кадровую революцию в животноводстве и пересмотрев некоторые позиции в кормлении и содержании животных, могут радоваться устойчивой тенденции к росту показателей в этой области: выросли надои на фуражную корову до 22 килограммов при среднекраевом показателе двадцать килограммов, что при традиционно высокой жирности (ниже 3,6 процента она не опускается) и здоровых буренках (предприятие успешно более десяти лет борется с лейкозом, молочное стадо на МТФ №1, 3, 5 уже «чистое», на МТФ №7 восемьдесят процентов здоровых животных) делает опыт «Красноармейского» достойным подражания.

Особенно показательны успехи МТФ №3, куда мы и едем со старшим зоотехником-селекционером Владимиром Викторовичем Мартынеско. По дороге он рассказывает о селекционной работе, о новых перспективах для животноводства предприятия, связанных с внедрением такого направления в селекции, как сексирование по полу. Теперь зоотехники могут «заказывать» пол теленка: хочешь телочек — хочешь бычков, что позволяет быстрее формировать здоровое стадо своим молодняком. На МТФ гремит техника: идет закладка сенажа. Управляющий отделением №2 Владимир Владимирович Безворотний и завфермой Михаил Григорьевич Гарькуша довольны качеством сенажа (уже заготовлена 1051 тонна), тем более на фоне сложных перспектив с кормами: жара просто выпивает влагу из люцерны, и заготовка идет в три смены.

— Параллельно заготавливаем зерносенаж, по плану идет заготовка сена,— рассказывает Михаил Григорьевич Гарькуша. — МТФ №3 — самая крупная ферма в хозяйстве, у нас 1100 голов крупного рогатого скота, из них 560 голов фуражного стада. Радуют надои: они в этом году выше прошлогодних на пять литров при жирности 3,9 процента. На ферме сложился здоровый коллектив, где каждый знает свое дело, в этом году пришли новые специалисты: старший ветврач Юрий Александрович Цыганок, новый главный ветврач хозяйства Федор Алексеевич Теслин. Надеемся закрепить успехи.

Ну что тут сказать? Племзаводу «Красноармейский» не привыкать к трудностям, и настрой коллектива, золотого его фонда в лице специалистов, мастеров производства, плюс четкая организация труда, понимание сверхзадачи непременно станут попутным ветром для предприятия.

Любовь ЧУЦКОВА