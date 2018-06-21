Инвестиционный климат благоприятный

На очередном планерном совещании под председательством спикера Законодательного Собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко депутаты рассмотрели вопросы реализации инвестиционных проектов и выполнения инвестиционных соглашений на территории Кубани, заключенных на инвестиционных форумах в 2015—2017 годах.

Юрий Бурлачко отметил, начиная обсуждение, что в последние годы наш край стабильно удерживает первенство в ЮФО по привлечению инвестиций и входит в шестерку лидеров среди российских регионов. Этому способствует активное участие в инвестфорумах, в рамках которых заключается большое количество инвестиционных соглашений.

— Сейчас наша задача — осуществлять контроль за фактической реализацией подписанных проектов,— сказал Юрий Бурлачко. — Добиваться минимального процента расторжения подписанных соглашений.

Как считает председатель ЗСК, одними из важнейших задач на сегодняшний день являются доведение заключенных соглашений до логического завершения, максимальное взаимодействие с инвесторами и расширение перечня услуг для создания приемлемых условий для экономической деятельности инвесторов.

По словам руководителя краевого Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Юрия Волкова, в крае в настоящее время выстроена эффективная работа по созданию максимально комфортного бизнес-климата. В 2017 году в экономику Кубани вложено свыше 1,7 млрд долларов США, что в 1,3 раза выше, чем в 2016 году. Краснодарский край занял шестое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ и показал положительную динамику по отношению к 2017 году, поднявшись на одну позицию. Юрий Волков рассказал, что недавно на Кубани создан первый в России многофункциональный центр для иностранных инвесторов Welcomе-Центр, представляющий полный спектр всевозможных сервисов, необходимых для создания бизнеса или развития проекта в регионе. Также на базе Гарантийного фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края создан Центр сопровождения инвестиционных проектов. Его специалисты курируют проекты с объемом капитальных вложений до пяти миллиардов рублей (более крупные проекты ведут специалисты департамента). До конца года центр должен выйти на объем сопровождения ста инвестиционных проектов.

По каждому из проектов разрабатываются «дорожные карты», предусматривающие пошаговую реализацию основных этапов: предоставления земельного участка инвестору до ввода в эксплуатацию объекта. Однако, как признал Юрий Волков, несмотря на качественное улучшение этой работы, 19 процентов проектов на сегодняшний день по различным причинам расторгается. Основными причинами расторжения соглашений являются: высокая стоимость подключения к сетям инженерно-технической инфраструктуры, проблемы с предоставлением земельных участков, длительные сроки согласования проектной документации, а также финансовые затруднения инвесторов или их банкротство.

Как подчеркивает вице-спикер ЗСК, председатель комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности Сергей Алтухов, в ближайшее время совместными усилиями необходимо снизить долю расторгнутых соглашений до пяти процентов.

— Каждое нереализованное соглашение — это упущенная возможность,— считает вице-спикер ЗСК.

Задача, стоящая перед властью, заключается не только в сохранении положительной динамики инвестиционной активности, но и в сокращении процента неэффективных соглашений. Сергей Алтухов обратил внимание участников планерного совещания на то, что созданная в крае система поддержки инвесторов постоянно совершенствуется. Принят пакет законодательных инициатив, предусматривающих более гибкий механизм получения налоговых преференций. Популярностью пользуются льготы по налогу на имущество и налогу на прибыль для одобренных и стратегических инвестиционных проектов. В зависимости от объема вложений льготы предоставляются от трех до семи лет, а в некоторых случаях и до десяти.

По мнению депутатов, более пристального внимания в плане инвестиционного развития требуют отдельные направления. Например, председатель комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский уверен, что нужно разработать меры по поиску и привлечению так называемых внутренних инвесторов. А председатель комитета ЗСК по вопросам строительства и ЖКХ Владимир Лыбанев считает, что нужно искать инвесторов, которые бы могли стимулировать развитие на Кубани промышленности.

— В целом мы видим положительную динамику в сфере инвестиционного развития. Работа становится более системной. Заслуживает внимание тот перечень вопросов и услуг, который взял на себя недавно созданный Welcomе-Центр,— сказал Юрий Бурлачко.

Однако, как отметил спикер ЗСК, нельзя забывать и про внутренний бизнес, которому также требуется поддержка. Председатель парламента посоветовал департаменту выработать стратегию по развитию каждого муниципалитета, чтобы инвестиционные проекты больше учитывали государственные интересы, а не только интересы инвесторов.

В своей резолюции депутаты рекомендовали профильному ведомству обеспечить максимальное соблюдение сроков, предусмотренных в «дорожных картах» по выполнению соглашений, продолжить активное продвижение инвестиционного потенциала Краснодарского края на всех уровнях. Было также предложено включить депутатов ЗСК в состав совещательных, консультативных, экспертных, межведомственных и иных органов по вопросам реализации мер государственной поддержки инвесторов.

Подготовила Марина ВЛАДИМИРОВА

Юрий Бурлачко:

— В целом мы видим положительную динамику на Кубани в сфере инвестиционного развития. Работа становится более системной. Заслуживает внимание тот перечень вопросов и услуг, который взял на себя недавно созданный Welcomе-Центр.