Здесь будут детский сад и поликлиника!

Компания — ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» — передала городу по улице имени Лавочкина помещения площадью более 2700 кв. м, где будет оборудована новая поликлиника и детский сад-ясли.

Руководитель краевого центра Евгений Первышов оценил безвозмездно переданные городу застройщиком помещения. В выездном совещании также приняла участие заместитель главы Краснодара Лилиана Егорова.

— Такие комплексные решения, когда в новых микрорайонах создается сразу несколько социальных объектов в шаговой доступности,— это то, что сегодня нужно Краснодару и на что мы ориентируем ведущих застройщиков. Процедура передачи помещений по ул. им. Лавочкина, 23, завершена. В ближайшее время предстоит сосредоточиться на их отделке и закупке оборудования. Город получит полноценные современные учреждения, будет создана необходимая социальная инфраструктура для жителей этого развивающегося района,— сказал Евгений Первышов.

Площади под социальные объекты главе города показала директор ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» Екатерина Афонина. Сначала осмотрели будущую поликлинику, которая разместится в четырехэтажном блоке общей площадью почти 2000 кв. м, пристроенном к многоквартирному дому по ул. им. Лавочкина, 23. Евгений Первышов прошел по зданию, обсудил с Лилианой Егоровой дальнейшую работу по его оборудованию и приведению в соответствие с требованиями СанПиНа.

Новая поликлиника станет филиалом городской поликлиники №11. Планируется, что прием будут вести участковые взрослый и детский терапевты, а также узкие специалисты.

— Площади позволяют организовать здесь полноценный диагностический центр с современным оборудованием и лабораторией. В общей сложности в новом медучреждении сможет обслуживаться до сорока тысяч жителей микрорайона и прилегающих территорий,— сказала Лилиана Егорова.

Помещение под ясли площадью более семисот квадратных метров занимает первый этаж того же дома — по ул. им. Лавочкина, 23. Детсад сможет принять до восьмидесяти малышей. Евгений Первышов осмотрел несколько помещений под групповые ячейки и пищеблок. Здесь также предстоит выполнить косметический ремонт, установить оборудование и мебель, сделать веранды на прилегающей территории. Глава города дал соответствующие поручения.

— Сегодня мы активно общаемся и взаимодействуем со строительным бизнесом по вопросам развития социальной инфраструктуры. Создан определенный задел, но в ближайшие годы мы будем вкладывать еще больше сил в открытие совместно с застройщиками как новых школ и детских садов, так и поликлиник. Это позволит нам в течение ближайших пяти лет ликвидировать то отставание, которое сложилось, создать для горожан необходимые условия для комфортного проживания,— сказал Евгений Первышов.