Краснодар присоединится ко Всероссийской патриотической акции «Свеча памяти»

Двадцать второго июня, в 04:00, в столице Кубани пройдет многотысячное шествие «Свеча памяти», приуроченное ко Дню памяти и скорби. Участники проследуют с зажженными свечами в руках от Театральной площади к Вечному огню на площади Памяти Героев.

— Двадцать второго июня в Краснодаре, как по всей стране, отметят памятную дату: День памяти и скорби. Семьдесят семь лет назад началась Великая Отечественная война. На Кубани, в Краснодаре нет семьи, которую бы она не затронула. В этот день мы склоняем головы и поименно вспоминаем тех, кто не вернулся с фронта, пал смертью храбрых на полях сражений. Двадцать второе июня 1941 года навсегда останется в памяти соотечественников,— сказал заместитель главы Краснодара Виталий Косенко.

Ожидается, что в патриотической акции «Свеча памяти» в Краснодаре примут участие тысячи человек: волонтеры и активисты, участники молодежных патриотических организаций, ветераны, представители краевых и городских объединений, партий, трудовых коллективов, учреждений и предприятий города.

Возглавит шествие колонна представителей администрации Краснодарского края и администрации Краснодара, депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края и городской Думы краевого центра.

Сбор участников — на Театральной площади, в 03:30. Многотысячное памятное шествие со свечами и лампадками проследует от Театральной площади по ул. Красной до ул. Северной и далее — по ул. Северной к площади Памяти Героев. Здесь горожане возложат цветы и венки к Вечному огню.

В этом году в Краснодаре, как и по всей стране, с 1 мая также проходит Всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика». Каждый ее участник в ходе мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби, наденет значок «Красная гвоздика» как символ связи поколений. Средства от приобретенных значков «Красная гвоздика» направляются на помощь участникам войн и боевых конфликтов.

Накануне, 21 июня, в 19:00, в сквере имени Г. К. Жукова в рамках акции «Свеча памяти» начнется концерт-реквием «Будем помнить, чтобы не повторилось». Прозвучат популярные песни и музыкальные композиции о войне и песни военных лет. По окончании концерта пройдет минута молчания. В 21:00 волонтеры раздадут всем участникам акции свечи, из которых перед сценой будет выложена фраза «Мы помним».

В 10 часов 00 минут 22 июня будет объявлена Всекубанская минута молчания: на 60 секунд будет остановлено движение транспорта и работа всех предприятий, учреждений и организаций. Будут приспущены Государственные флаги Российской Федерации, флаги Краснодарского края, Краснодара. В это время автомобилисты, водители городского общественного транспорта подадут звуковые сигналы как символ единения и скорби всех горожан о павших. Во время Всекубанской минуты молчания прозвучит колокольный звон храмов города.