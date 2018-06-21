Чтобы город был красивым и уютным

Председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко провела традиционное планерное совещание депутатов. Вопросы, рассмотренные на повестке, касались выявления самовольно установленных и эксплуатируемых рекламных конструкций и временных сооружений на территории краевого центра. Также депутаты рассмотрели проект планировки Музыкального микрорайона.

Любая вывеска, которую можно отнести к рекламной, требует получения специального разрешения муниципальных органов. Размещение рекламы без такого разрешения может привести к серьезным штрафам или демонтажу. Начальник Управления муниципального контроля администрации города Дмитрий Водолацкий рассказал депутатам, какая проводится работа по выявлению незаконно установленных рекламных конструкций.

— За отчетный период текущего года издано шесть постановлений администрации о демонтаже и перемещении рекламных конструкций в отношении 229 конструкций. Тридцать одна из них демонтирована,— сказал он. — Направлено 125 предписаний собственникам незаконно размещенных конструкций.

Также Дмитрий Водолацкий напомнил, что на территории города действует постановление, утверждающее порядок обращения с временными сооружениями. В этом году изданы постановления в отношении более 380 временных сооружений и более 430 металлических гаражей.

— Кроме того, в ходе выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год специалистами управления обследовано четыре внутриквартальные дворовые территории: в поселке Лорис, в границах улиц Новороссийской — Енисейской — Новгородской и улиц Новороссийской — Дунайской — Новгородской, а также аллеи 80-летия Краснодарского края. По результатам проверок был выявлен 201 самовольно возведенный металлический гараж.

Также, по словам начальника Управления муниципального контроля, в текущем году выявлено тринадцать самовольно возведенных многоквартирных домов. Расположены они на хуторе Ленина, по улицам Лаврова, Александра Невского, Коронной, Алма-Атинской, Архангельской и др. Администрацией предъявлены исковые заявления о сносе объектов, а также об освобождении самовольно занятых земельных участков.

— Основные нарушения при строительстве объектов проявляются в несоблюдении требований, установленных разрешением на строительство, а также в несоблюдении предельных параметров разрешенного строительства,— пояснил Дмитрий Водолацкий.

Управлением проводятся плановые проверки соблюдения земельного законодательства. В результате проведенных 144 проверок выявлено 111 нарушений. Также в рамках соблюдения ФЗ №294 проведено 157 рейдов, в результате которых выявлено 153 нарушения Правил землепользования и застройки.

Ежемесячно управление направляет в Департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края актуализированный реестр зданий и сооружений, возведенных с нарушением земельного законодательства. На сегодняшний день в данном списке 147 объектов.

О подготовке проекта планировки территории Музыкального микрорайона депутатам рассказала заместитель директора, начальник отдела территориального планирования Департамента архитектуры и градостроительств Надежда Панаетова.

— Администрацией города издано постановление от 27 февраля 2018 года о разрешении подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта — автомобильной дороги и сетей инженерно-технического обеспечения на территории, ограниченной улицами Московской, имени Петра Метальникова, Российской и Солнечной в Прикубанском округе. В настоящее время МКУ «Единая служба заказчика» проводит анализ территории микрорайона, осуществляет сбор исходных данных с целью определения объема работ, необходимых для подготовки документации планировки территории, а также их финансирования и последующей передачи подрядной организации.

— Почему так долго готовится предложение по проекту планировки микрорайона? — поинтересовалась председатель городской Думы Вера Галушко.

— МУП «Горкадастрпроект» провело большую работу по прорисовке жилого массива микрорайона. С учетом проведенного анализа фактической застройки внесены предложения по развитию и реконструкции существующей транспортной сети. Для разработки планировочной документации МУП «Горкадастрпроект» выполнило работы по актуальной топографической съемке сетей инженерной коммуникации. Все результаты направлены в январе текущего года в Департамент строительства,— пояснила Надежда Панаетова. — То есть все поставленные задачи выполняются вовремя и в срок.

Людмила МЕЦЛЕР