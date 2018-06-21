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СЮЖЕТ ДНЯ

Началась вступительная кампания-2018

Четверг, 21 июня 2018 06:12
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Началась вступительная кампания-2018

Она фактически стартовала еще прошлой осенью, когда университеты, академии и институты опубликовали на своих сайтах правила приема, а уже с 20 июня будут принимать документы у абитуриентов. Вместе со специалистами Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края «Кубань сегодня» рассказывает о том, что ждет желающих стать студентами.

Как подаем документы? Заявления, как и прежде, разрешено подавать на три специальности в пять вузов: хочешь лично — хочешь почтой. Уже третий год подряд у абитуриентов есть возможность подать документы не только лично, но и через интернет-приемную или по электронной почте — их адреса можно найти на сайтах вузов. Там же размещается информация о свободных комнатах в общежитиях для первокурсников, что весьма полезно.

Хочешь в юристы-экономисты? Только платно. Число бюджетных мест на экономических и юридических специальностях сократится относительно прошлого года: по данным Минобрнауки РФ, не больше половины таких выпускников находит работу по профессии. Зато будет увеличено количество мест на инженерные направления — им отдадут до 45 процентов, плюс двенадцать процентов мест получат педагогические факультеты, а около пяти процентов — медвузы.

Вопросы конкурса. Чтобы оценить реальный конкурс на престижные направления подготовки, число бюджетных мест стоит умножать на два (идущие вне конкурса олимпиадники и целевики с направлением от будущего работодателя). Бюджетных мест хватит примерно на 57 процентов выпускников школ этого года, а ведь есть еще и выпускники колледжей, и те абитуриенты, которые не смогли поступить в прошлом году, так что лучше присмотреть запасной вариант даже платного получения образования. Многие вузы дают скидки отличникам, а то и вовсе переводят их на бюджет, как КубГУ или КубГТУ, и про это тоже лучше узнать заранее.

ЕГЭ и еще раз ЕГЭ. Выпускники школ, в том числе и закончившие школу до 2010 года, поступают в вузы только по результатам ЕГЭ: в нынешнем году действуют результаты ЕГЭ 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годов. Исключение из общего правила в виде поступления по вступительным экзаменам, которые сдаются непосредственно в вузе, действуют только для трех категорий абитуриентов: инвалиды, иностранные граждане и те, кто учился в русских школах за границей и не имел возможности сдать ЕГЭ.

Проходной балл растет. Средние баллы ЕГЭ с каждым годом растут, так что можно смело прогнозировать и рост проходных баллов относительно прошлогодней вступительной кампании. Минимальные баллы ЕГЭ, чтобы иметь право поступать в вузы, давно определены Рособрнадзором: русский язык — 36 баллов, математика — 27, физика, химия и биология — 36 баллов, история и литература — 32 балла, информатика и ИКТ — 40 баллов, обществознание — 42 балла, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский) — 22 балла. Кубанские вузы, как и столичные, этот порог повышают в пределах двух — пяти баллов.

Личные успехи тоже в зачет. Как и прежде, можно получить в сумме до десяти «бонусных» баллов за разные достижения, например аттестат об окончании школы с отличием, участие в олимпиадах и конкурсах, золотой значок ГТО, волонтерство и хорошее выпускное сочинение. Сколько баллов и за что именно давать, каждый вуз решает сам. В среднем кубанские вузы добавляют по одному-два балла за каждое достижение абитуриента.

Какие новшества? Абитуриентам-инвалидам больше не нужна справка медико-социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний обучения на конкретных специальностях. Расширены полномочия вузов по приему выпускников колледжей и техникумов: раньше вузы могли принимать их по собеседованию или ЕГЭ — теперь они сами решают, как проверять диплом о среднем профобразовании (если экзамены для них отличаются, то вуз должен выделить для них отдельные места помимо бюджетных).

Календарь абитуриента. С 20 июня вузы начали прием документов. Затем 26 июля заканчивается прием заявлений (если в вузе есть собственные испытания, в первую очередь творческие, то 10 июля), а 27 июля начинается зачисление. Первый приказ о зачислении (квоты, льготники, целевой набор и пр.) издается 29 июля, второй приказ о зачислении — 3 августа, а 8 августа начинается зачисление на свободные места и платные отделения.

Зачисляют? Соглашайтесь. Как и прежде, одним из решающих факторов при зачислении станет не подлинник аттестата, а письменное заявление о согласии на зачисление. Поменять решение и выбрать другое направление подготовки можно только один раз: при подаче второго заявления о согласии на зачисление первое автоматически аннулируется.

Цифры и факты

  • Почти 389 тысяч мест, по данным Министерства образования и науки РФ, будет выделено в вузах страны для приема первокурсников по очным и заочным программам бакалавриата и специалитета.
  • 32,5 тысячи первокурсников — примерно столько же будет и в этом году — зачислили в прошлом году вузы Кубани, которые обучают по программам высшего и среднего профессионального образования более 200 тысяч студентов.
  • КубГУ выдаст зачет более чем 3,5 тысячи первокурсников, КубГТУ — свыше 4 тысячам, а Кубанский государственный медицинский университет — 410.

Полезно! Проверить свои шансы на поступление в тот или иной вуз можно на сайте https://postupi.online/, вводя даже предполагаемые результаты ЕГЭ. Тест сравнивает их и проходной балл в разных вузах на очной и заочной формах обучения, на «бюджете» или по договору. Подобные сервисы есть и у кубанских вузов, например «Путеводитель абитуриента» КубГУ: вводишь предметы, по которым сданы основные и творческие экзамены, и предполагаемые результаты ЕГЭ — и получаешь те направления обучения, на которые высок шанс поступить.

К слову

Распределение может вернуться?

Депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов внес в российский парламент законопроект, согласно которому окончивших вузы на бюджетной основе студентов следует обязать не меньше четырех лет отработать по распределению в госучреждениях.

Автор предлагает ввести обязательно рабочее распределение для студентов, которые получили высшее образование за счет госбюджета: после бакалавриата выпускник обязуется отработать в государственных организациях и органах власти четыре года, после специалитета — пять лет, а после магистратуры — шесть. В том случае, если выпускник решит пренебречь этой обязанностью, ему придется из собственного кармана возместить расходы, которое государство потратило на его обучение.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

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