Тепло высоких технологий

Главная задача, которая сегодня стоит перед теплоэнергетиками,— сделать тепло окупаемым. Но не за счет повышения тарифов потребителям, не за счет бюджетных вливаний, а строго за счет экономии, полученной от внедрения энергосберегающих технологий.

Мы едем в Кореновск — в ОАО «Теплосервис»: с 2017 года там действует специальная программа, согласно которой запланировано до 2023 года полностью модернизировать систему теплоснабжения района по новым, современным энергосберегающим стандартам.

На примере кореновских теплоэнергетиков можно проводить обучающие семинары по внедрению в производство энергосберегающих технологий. Так, за девять лет в районе построено восемь новых котельных общей мощностью более 28,3 Мвт и еще три полностью модернизировано. Это позволило вывести из производства технически устаревшие объекты и снизить энергопотребление. А если к этому добавить выполнение требований по безопасности и экологии, получается довольно привлекательная картина как с точки зрения потребителей, так и с точки зрения экономики.

Однако программа энергосбережения кореновского ОАО «Теплосервис», разработанная специалистами предприятия и принятая в соответствии с законодательством РФ на краевом уровне, предусматривает еще более амбициозные планы: до 2023 года заменить более двадцати котельных и таким образом практически полностью перевести отопительную систему Кореновского района в новый формат. Что это даст? За счет чего будет проведена столь масштабная и дорогостоящая работа? Насколько окупаемым станет тепло и чего ждать потребителям по величине тарифа?

Чтобы получить ответы на эти вопросы, мы встретились с генеральным директором ОАО «Теплосервис», депутатом Законодательного Собрания Краснодарского края Вячеславом Сбитневым.

Лучше один раз увидеть

Первым делом расскажем о том, что особенно удивило: это современные котельные, на которых мы побывали и увидели, как четко они работают без участия людей. Как известно, котельная — объект непростой, относится к разряду особо опасных производственных объектов, а это значит, что ответственность и контроль здесь повышенные.

Итак, мы едем на ул. Щорса, 98, где, по словам генерального директора, расположена самая современная и самая мощная котельная Кореновского района. Ее открывали торжественно — с участием первого вице-губернатора края А. А. Алексеенко, заместителя министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края А. В. Ляшко, главы района С. А. Голобородько, мэра Кореновска В. Н. Пергуна.

— Новая котельная стала настоящим событием для горожан,— рассказывает по дороге Вячеслав Леонидович.

Подъезжаем и видим на одной территории два абсолютно разных строения.

— Это краснокирпичное громадное здание слева с тридцатиметровой махиной-трубой, которую скоро демонтируют,— старая котельная еще советских времен, а вот эта «малышка» справа с миниатюрной аккуратной трубой — недавно введенная нами в промышленную эксплуатацию. Сейчас вы увидите высокотехнологичное новое оборудование, которое, несмотря на компактность, мощнее, современнее и экономичнее старого,— это просто небо и земля,— вводит в курс дела Вячеслав Сбитнев. — Она обслуживает 34 многоквартирных дома, три детсада, две школы, более пятнадцати юрлиц…

У новой котельной нас уже ждал начальник производственного городского участка №1 Николай Лысак. Приглашая войти, он начал отпирать дверь, что и ввело нас в заблуждение.

— Котельная не работает: двери закрыты, людей нет? Где оператор?

— Всё работает, горячее водоснабжение обеспечиваем круглосуточно. Просто присутствие оператора здесь не требуется: котельная полностью автоматизирована. В случае неполадок или каких-то изменений на телефоны пяти специалистов предприятия, включая руководителя, приходит SMS-сообщение,— пояснил Николай Лысак.

— И чье такое умное оборудование: Италия, Германия? — спросили мы, честно говоря, даже не сомневаясь, что так оно и есть.

Но оказалось, что вся эта «умная» техника «made in Russia».

— Почти всё оборудование наше, российское,— с нескрываемой гордостью подчеркивает Вячеслав Сбитнев. — Оно только с виду как игрушечное, а работает мощно, надежно и при этом практически бесшумно.

На самом деле трудно скрыть эмоции. Здесь всё радовало глаз, начиная от идеальной чистоты и заканчивая яркой красно-голубо-черной раскраской аккуратненьких котлов, которые сами регулируют режим экономии потребляемых энергоресурсов. Блок управления горит разноцветными датчиками. Никакого сравнения с котельным пейзажем из прошлого, на который мы позже тоже посмотрели.

— Технологически старая котельная была устроена таким образом, что, когда завершался отопительный период, мы не могли ее выключить: струйка воды нагревалась через огромный котел ТВГ-8. Естественно, на новой котельной этого нет: с одного небольшого котла, полностью соответствующего мощности для производства необходимого количества горячей воды, подается горячее водоснабжение на всех потребителей. Только представьте: если раньше летом на старых огромных котлах мы тратили 3,5 тысячи кубических метров газа в сутки, то сейчас — 1,2 тысячи. Вот что такое «умная» техника! Зимой ситуация иная, но существенная экономия тоже есть. Как раз разница между затратами на выработку теплоэнергии старым оборудованием и новым, высокотехнологичным, и позволила нам в соответствии с Федеральным законом №261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической окупаемости…» разработать программу энергосбережения предприятия, которую мы вместе с главой МО Кореновского района С. А. Голобородько представили на обсуждение первому заместителю губернатора края А. А. Алексеенко. На встрече также присутствовали министр ТЭК и ЖКХ А. М. Волошин, руководитель РЭК — департамента цен и тарифов С. Н. Милованов, их заместители. Встреча проходила в практическом ключе. Руководителям краевых структур было доложено об основных целях программы энергосбережения, отсутствии роста тарифа в связи с ее выполнением, применяемых технологических методах. В результате программа энергосбережения была поддержана на высоком краевом уровне. А через две недели, после тщательной проверки специалистами РЭК — департамента цен и тарифов края, программа получила положительное заключение.

Стоит отметить и то, что незадолго до этого министр ТЭК и ЖКХ А. М. Волошин вместе с руководителем отдела теплоэнергетики министерства Д. С. Щербаком побывали на наших новых объектах и дали высокую оценку работе предприятия.

Последний объект для нас особенно значим, прежде всего потому, что при его строительстве мы сдали экзамен и перешли на более высокий уровень,— объясняет Вячеслав Сбитнев. — Обратите внимание на трубу. Нам понравилось именно такое ее архитектурное решение, предусматривающее внутреннее размещение дымоходов. И смотрится эстетично, и ветровая нагрузка снижается. Учтено резервное питание электроэнергии. То есть, если вдруг возникнет нештатная ситуация, через пять секунд автоматически включится установка мощностью 120 Квт по производству электроэнергии и котельная продолжит работу. Люди даже знать не будут о случившемся — надежность гарантирована. К тому же два котла из трех могут работать на дизельном топливе — всё предусмотрено. А построена эта котельная всего за полгода — прецедентов такому скоростному строительству объектов данной мощности в крае мы не знаем. И главное: в значительной части Кореновска вопросы по теплоснабжению были сняты.

Только смелым покоряются дела

Глядя на итог масштабного строительства, трудно представить весь объем работ, который был выполнен. Вот что рассказал Вячеслав Леонидович:

— Значительную часть строительства не видно. Она под землей. Это расчетные фундаменты котельной и дымовой трубы, тепловые камеры и подводящие теплотрассы, многочисленная запорная арматура и бетонные каналы, газопроводы и водопроводы, канализирование, ливневые колодцы и так далее. Сейчас вспоминаю стройку прежде всего с благодарностью жителям нашего города, которые ни разу не пожаловались на неудобства, притом что мы чуть не полгорода разрыли. Люди понимали важность строительства котельной, видели, что мы работаем без выходных, в две смены. Ну а коллектив… Приведу пример. У нас работает замечательный молодой сварщик Иван Сердюк. У него во время строительства родился сын Андрей. Мы все его, конечно, поздравили с этим замечательным событием. Но от своей бригады он получил разрешение на отсутствие только до обеда, чтобы семью из роддома забрать. Вот так мы строили. Горжусь коллективом, горжусь тем, что было сделано: на всех уровнях сработали достойно. Люди понимали важность этого строительства, ведь старая котельная 1984 года постройки уже не соответствовала предъявляемым требованиям и могла в любой момент преподнести неприятный сюрприз. К тому же параллельно проводили подготовку к новому осенне-зимнему периоду на остальных 37 котельных. И всё успели. Вот поэтому я и считаю, что этот объект стал определенным показателем наших сил, возможностей и огромного желания работать с пользой для людей — это во-первых, а во-вторых, делать всё продуманно, с прицелом на будущее, используя самые современные разработки.

Время: вперед, теплоэнергетики!

— После сдачи объекта СКУ Ростехнадзора главе МО Кореновский район был направлен список для поощрения наших работников, принимавших непосредственное участие в строительстве котельной. Предприятие тоже премировало отличившихся. И первым был назван молодой отец — Иван Сердюк! Никто не был забыт,— говорит Вячеслав Сбитнев.

К слову: в новой котельной, как и во всех остальных, которые построены предприятием, нет ни рубля от повышения тарифа в связи со строительством.

— Тариф здесь роли не играет,— обращает наше внимание Вячеслав Леонидович. — Сегодня мы строим только за счет средств, полученных от внедрения энергосберегающих технологий. В этом суть программы энергосбережения. По уровню тарифа Кореновский район находится на 27-м месте в крае из 44 муниципальных образований — посередине. Финансирование строительства котельных идет в рамках программы энергосбережения и в соответствии с Федеральным законом РФ №261. Можно сказать, что принятие этого закона, без всякого преувеличения, стало одним из переломных моментов для нашей отрасли. По моему мнению, он должен был появиться еще лет двадцать назад — тогда не было бы у нас тех проблем, которые сейчас имеем. Правда, здесь имеет значение то, как к этому закону подходить. Ведь замена одной лампочки на другую, менее мощную, тоже элемент энергосбережения. Но мы пошли другим путем: стали не лампочки менять, а котельные. Хлопотно? Конечно. Но это правильный путь. Это касается и других составляющих теплоэнергетики.

— Вы об изношенности сетей?

— И об этом тоже. Например, у нас в районе замены требует 69 процентов теплотрасс, и это далеко не самый худший показатель по краю. Да что там по краю — по всей стране. Об этом говорят уже с самых высоких трибун. Отрасль, мягко говоря, находится не в должном состоянии. А надо четко понимать, что теплоэнергетика — это система жизнеобеспечения человека, и относиться к ней нужно соответствующим образом. Сегодня первостепенная задача, стоящая перед теплоэнергетиками,— модернизация отрасли. И то, что происходит на федеральном, краевом, районном уровнях, вселяет пусть и осторожный, но оптимизм относительно нашего будущего.

— На примере вашего предприятия можно объяснить?

— Построили новую центральную городскую котельную. Безопасна, экономична, не угрожает окружающей среде, потребляет значительно меньше газа и электроэнергии, не нуждается в постоянном присутствии человека. Могли бы мы сделать подобное, да еще и в такие короткие сроки, без программы энергосбережения? Конечно, нет! Таким путем и нужно идти дальше, тем более законодательно этот путь очерчен. Надо просто работать. Это сложно, согласен, но другого пути нет. К этому призывает и губернатор Краснодарского края В. И. Кондратьев, с которым на одной из сессий ЗСК состоялась продолжительная беседа по решению проблем жилищно-коммунального хозяйства в целом и теплоэнергетики в частности. Поддерживает такую позицию и председатель комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства, сам опытный руководитель В. В. Чепель.

— То есть понимание и поддержка есть?

— Да, есть. И это ценно, потому что выполняемая нами работа в рамках программы энергосбережения предприятия настоятельно требует постоянного взаимодействия с городскими, районными, региональными структурами. Только командной работой, где каждый понимает свою роль, свои обязанности и работает на общий результат, мы сможем идти вперед. И результат уже есть — важно не останавливаться.

— А почему предпочли российское оборудование? Или был указ сверху: приобретать только свое?

— Никаких подобных указаний не было. Тут всё сошлось: и экономика, и гордость. Хотел бы подчеркнуть, что у нас на предприятии работают патриоты, и это не высокопарные слова, а факт. Чего уж тут скрывать: очень неприятно видеть неуважительное отношение к России со стороны западных «партнеров». Не по рангу им свысока посматривать на великую страну, спасшую мир от фашистской чумы…

Кроме того, импортное оборудование, которое у нас имеется в других котельных, также требует обслуживания и также выходит из строя. А запчасти европейцы продают за евро. Вот и посчитайте. Полностью поддерживая импортозамещение, перед строительством котельной я решил изучить внутренний рынок. Объездил полстраны и ответственно могу заявить: у нас есть настоящие гении по части теплоэнергетики. Москва, Уфа, Туймазы, Пермь — таким был мой маршрут. Объездил предприятия, на которых не один год работает новое отечественное оборудование. Увидел собственными глазами весь процесс, поговорил со специалистами — в общем, убедился, что у нас в стране производят свои котлы и котельное оборудование, которые ни в чем не уступают импортным, и цена при этом дешевле. Теперь ждем от наших конструкторов устраивающих нас газовых горелок, насосного оснащения, части КИПиА. При этом с иностранными партнерами мы связи не теряем, хотя расширять сотрудничество пока не планируем…

Радужно о школах с теплом

Этот разговор происходил уже в автомобиле Вячеслава Сбитнева, когда мы направлялись к другой котельной, обслуживающей теплом и горячей водой новый микрорайон Радужный — 973 квартиры в двенадцати многоэтажных домах.

— Эта «красотка» на семь лет старше той, которую мы только что посетили, но по ухоженности и КПД практически не уступает. Установленное в 2010 году итальянское оборудование работает четко, хотя случается, что выходит из строя. Аккуратная компактная труба котельной не представляет никаких проблем для экологии,— рассказывал руководитель.

Словно в доказательство бережного отношения к окружающей среде — протекающий рядом ручей, укрытый в густой зелени деревьев. Просторная территория вокруг котельной позволит в случае необходимости увеличить мощность котельной за счет реконструкции, так как микрорайон имеет большой потенциал роста. Но и существующая мощность позволит подать тепло в школу на 1200 мест, которая скоро начнет строиться в Радужном.

Завершилась наша импровизированная экскурсия возле средней школы №17. И школа, и здание Пенсионного фонда, и кинотеатр, и районная библиотека, и еще ряд прилегающих административных зданий отапливаются самой первой котельной, которую построило ОАО «Теплосервис». Мы зашли туда и узнали от Вячеслава Сбитнева о том, что одна эта котельная заменила три старых. Оборудование здесь не котловое — используется принцип газовой колонки, только большой. Выбросов практически никаких — дымовая труба высотой всего четыре метра.

— Скажу вам честно: это одно из моих любимых мест. Кореновская СОШ №17 — моя родная, которую я когда-то окончил. Это школа с замечательными традициями, с прекрасными преподавателями, душевная, с которой столько связано,— улыбается Вячеслав Леонидович. — Именно здесь нас, ребят, девчат, учили жизни. А классной «мамой» у нас была наивеликолепнейший педагог, ныне заслуженный учитель Российской Федерации Вера Викторовна Тоцкая — очень строгая и в то же время очень добрая.

И эта котельная №1 стала для меня удачным дебютом в должности руководителя предприятия. Помню, когда пришел в 2009 году в ОАО «Теплосервис», обнаружил, что подготовка к отопительному сезону не выполнена в силу достаточно веских причин. В результате за зиму произошло 23 порыва на внутренних системах теплоснабжения в школах, детских садах, социальных учреждениях. После этого я пришел к нашим местным депутатам, объяснил ситуацию: нужны средства на подготовку к отопительному сезону, и в первую очередь — для дошкольных и школьных учреждений. Деньги выделили, мы провели всю необходимую работу — и в следующем году на наших объектах случилось только три нештатные ситуации на внутренних системах. Снижение аварийности — на 85 процентов. Вот пример, характеризующий специфику нашей отрасли: нет вложений, не выполняются работы — жди беды. А потом и вот эту новую котельную построили. Тепло в родную школу пришло. Видите, туи растут,— Вячеслав Сбитнев показывает на два ряда молодых деревьев возле котельной. — В первый год своей работы сам участвовал в их посадке. Прижились деревца. К солнцу тянутся, к теплу. В этом мы с ними похожи.

P. S. Сегодня предприятие под руководством Вячеслава Сбитнева работает над проектами, которые планирует вскоре осуществить на территории Кореновского района.

Евгения ВОЛЬСКАЯ,

Игорь ПРИЛУКИН