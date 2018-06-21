В Благовещенской больше нет проблем с водой

Станица Благовещенская на анапском побережье теперь полностью обеспечена чистой водой: недавно здесь была введена в строй новая ветка водовода.

Водную артерию проложила краснодарская Коммунальная энерго-сервисная компания (ООО «КЭСК»), одно из направлений деятельности которой — строить объекты водоснабжения на побережье. Пять лет назад «КЭСК» совместно с АО «Краснодартеплосеть» проложили новый водовод для Анапы, увеличив обеспеченность города-курорта чистой водой на двадцать процентов.

Как сообщил главный инженер ООО «КЭСК» Сергей Юртаев, мощность пущенной в эксплуатацию новой ветки — две тысячи кубометров в сутки. Она обеспечит водой станицу Благовещенскую, объединив в районе поселка Виноградный мощности двух магистральных водоводов: ОАО «Анапа Водоканал» и ООО «КЭСК» — Джигинка — Верхнее Джемете.

Достаточные мощности для обеспечения потребностей особенно актуальны летом, когда население курортных городов и поселков увеличивается в несколько раз. Анапа и близлежащие населенные пункты получают воду от Троицкого группового водовода, мощности которого не хватает на обеспечение прибрежных городов в пик сезона. Поэтому сданный в 2013 году ООО «КЭСК» водовод Джигинка — Джемете протяженностью сорок километров решил многие проблемы для города-курорта. Строительство систем водообеспечения и водоотведения «КЭСК» осуществляется в рамках инвестиционной программы на 2013—2015 годы, утвержденной Советом города-курорта Анапы.

Напомним: водовод в Анапе был построен в сжатые сроки — за десять месяцев. Летом 2012 года краснодарские компании провели разведку местности в районе Джигинки и определили, что запасы воды здесь составляют 18 тысяч кубометров ежесуточно. Этого количества воды достаточно для полного обеспечения потребителей. Специалисты пробурили пять «кустов» эксплуатационных скважин. В каждом «кусте» три скважины на глубине 150, 250 и 300 метров. Построена первая очередь водозаборных сооружений на 12 тысяч кубометров в сутки. К водозабору была проложена хорошая дорога, установлены павильоны и ограждения. Для подачи воды протянуто сорок километров водопровода, трубы которого сделаны из специального полиэтилена толщиной шесть сантиметров. Эти трубы будут лежать в грунте вечно.

Одним из основных потребителей водовода Джигинка — Верхнее Джемете стал новый жилой микрорайон Горгиппия, который возводят в районе поселка Супсех компании Объединения застройщиков Юга «ВКБ-Новостройки». Это новый микрорайон, строительство которого началось в 2013 году. Здесь сдано уже более ста тысяч квадратных метров жилья, а через десять лет здесь на площади 150 гектаров будет построено около 800 тысяч квадратных метров жилья. Строятся и социальные объекты: сдан детский сад на 250 мест, планируется проложить бульвар протяженностью 1,5 км, построить торговые и фитнес-центры. Кстати, украсивший в 2014 году центральную площадь Анапы каскад танцующих цветомузыкальных фонтанов — это подарок городу от ООО «Кубань-Строй» — одного из застройщиков Горгиппии.

Для этого микрорайона, а также близлежащих уже заселенных домов делается еще один местный водовод. Здесь же ООО «КЭСК» запустило в 2016 году очистные сооружения по уникальной биотехнологии мощностью десять тысяч кубометров в сутки. Все инфраструктурные объекты «КЭСК» не только строит, но и впоследствии эксплуатирует и обслуживает.

Генеральный директор ООО «КЭСК» Евгений Зенцев так объясняет строительство компанией объектов инженерной инфраструктуры на побережье:

— Наш принцип работы — возводить объекты с социальной направленностью, когда во главу угла ставятся вопросы первоочередных потребностей людей — жителей городов юга России.

Петр ГРИГОРЬЕВ