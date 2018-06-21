Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства

Управление сельского хозяйства администрации города с 3 июля начинает прием заявлений на предоставление субсидий субъектам малых форм хозяйствования на поддержку сельскохозяйственного производства. Прием документов будет вестись до 15 декабря 2018 г.

— Субсидии предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям и личным подсобным хозяйствам, осуществляющим деятельность в сфере производства сельскохозяйственной продукции на территории города. Возмещение части затрат может помочь краснодарским хозяйствам развиваться успешнее и динамичнее. Такая практика успешно зарекомендовала себя в предыдущие годы,— сказал начальник городского Управления сельского хозяйства Сергей Бурлаков.

Субсидирование за счет муниципального бюджета может быть получено на строительство теплиц для выращивания овощей и ягод, на приобретение поголовья молодняка кроликов, гусей, индеек и кур, систем капельного орошения для выращивания овощей и ягод, производства и приобретения кормов для сельскохозяйственных животных.

Прием заявлений и документов от субъектов малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Краснодара осуществляется Управлением сельского хозяйства администрации города по адресу: г. Краснодар ул. Мира, 72.

Кроме того, прием документов на предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам за счет субвенций, предоставляемых из краевого бюджета, осуществляется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных на территории Краснодарского края.

Информацию об условиях и процедуре предоставления субсидий можно получить по адресу: 350033, г. Краснодар, ул. Мира, 72, каб. 222, контактный телефон 8 (861) 262-17-41, адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Субсидии предоставляются в соответствии с постановлениями администрации муниципального образования город Краснодар №3411 от 04.08.2016 «Об утверждении порядков предоставления возмещения (субсидирования) за счет средств местного бюджета (бюджета МОгК) части затрат субъектами малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе МОгК» и №4564 от 27.09.2016 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства, и личным подсобным хозяйствам на поддержку сельскохозяйственного производства на территории МОгК, за счет субвенций, предоставляемых местному бюджету (бюджету муниципального образования город Краснодар) из краевого бюджета».