Представителям Краснодара расскажут о необходимости оснащения объектов торговли контрольно-кассовыми аппаратами

Совещание для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, работающих в нестационарной сети, на ярмарках и рынках кубанской столицы, пройдет 22 июня, в 14:00, в актовом зале по ул. Калинина, 339.

— Совещание впервые пройдет в расширенном формате. Главная задача — проинформировать предпринимателей мелкорозничной торговли краевого центра о недопустимости возможных нарушений в работе в соответствии с требованиями федерального законодательства. Открытый диалог с предпринимателями позволит решить их многие насущные проблемы, предотвратит возможные нарушения в торговой сфере,— сказала начальник городского Управления торговли и бытового обслуживания населения Краснодара Ирина Косинкова.

Ожидается, что в совещании примут участие представители мелкой розницы, сотрудники налоговой службы, Центра занятости Краснодара, Управления торговли и бытового обслуживания населения администрации города.

В повестке дня оплата задолженностей по действующим договорам, необходимость оснащения контрольно-кассовой техникой объектов мелкой розницы, благоустройство прилегающей к торговым объектам территории.

Отдельная тема совещания — соблюдение требований для предпринимателей павильонов с продовольственной группой товаров по хранению мяса, молока, рыбы и других продуктов, которая приобретают особую актуальность в летнее время.

В Краснодаре 2176 объектов нестационарной торговли, заключено более 1,5 тыс. договоров с предпринимателями мелкорозничной торговли.