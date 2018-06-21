Не убили, но посадили

В Лабинском районе осудили на пять лет колонии владелицу образцового крестьянско-фермерского хозяйства Наталью Сидорову. В то же время уголовное дело по факту покушения на ее жизнь — в Наталью Яковлевну стреляли незадолго до заключительного заседания суда — не возбуждено.

Об этом уголовном деле мы рассказывали в статье «За земельный пай — тюремная пайка» (№17—18 (610—611) от 7—16 мая 2018 года). Перескажем вкратце.

Сельским хозяйством Наталья Сидорова занялась в 2010-м. Начинала с малого — нескольких гектаров земли, полученных по паям в СПК Колхоз «Родина». Дело пошло, и она постепенно стала расширять хозяйство, покупая паи у односельчан. Никого не обижала, и люди, желавшие продать свои наделы, сами шли к ней.

Предприятие успешно развивалось — требовались новые посевные площади. И тут к Наталье Яковлевне пришли два гражданина: Б. и Н. Мужчины обещали помочь с приобретением паев за вознаграждение. Суть предложения такова: имеется земля, которая распределена по паям, но собственники не заявляют о своем праве на нее уже много лет. Это так называемые невостребованные земли. Оборотистые граждане заверили, что будут искать владельцев паев и предлагать им выкупить у них землю, о которой те давно забыли. Следовательно, можно поторговаться и купить по выгодной цене. Все довольны. Наталья Сидорова согласилась на сотрудничество, предварительно оговорив, что всё должно быть строго по закону. То есть Б. и Н. находят собственника, договариваются о продаже и проводят сделку. Затем предоставляют Наталье Яковлевне оригинал свидетельства на право собственности на землю и нотариально заверенную доверенность от собственника.

И работа закипела. Предприимчивые мужчины стали с завидным постоянством привозить документы Наталье Сидоровой, которой оставалось только радоваться столь удачному повороту событий: предприятию было куда расти.

Однако довольно скоро открылась неприятная правда.

— Н. и Б. не искали настоящих собственников паев. Они поступали гораздо проще. Брали первых попавшихся людей, обещали им легкий заработок — от пятисот рублей до полутора тысяч — и везли их к нотариусу. Там граждане, которые не имели никакого отношения к паям, подписывали документы, получали вознаграждение и шли по своим делам. А свежеизготовленные свидетельства о праве собственности, замечу, абсолютно законные, так как их подлинность никто не оспорил, привозили моему доверителю Наталье Сидоровой. За такие «сделки» эти «партнеры» получали деньги, которые предназначались для оплаты пая по рыночной цене, и вознаграждение. Если это не мошенничество, то что тогда? — спрашивает защитник Александр Забусов. — Тем не менее Б. и Н., равно как и нотариус, заверявший сделки, не заинтересовали следствие. Эти граждане проходят по делу свидетелями и в красках рассказывают, что они ни в чем не виноваты, ничего не знали, а подставных собственников им якобы предоставляла моя доверительница. При этом подавляющее большинство свидетелей, тех самых «собственников», говорят, что с Натальей Сидоровой не знакомы и никогда ее не видели, а общались только с Б. и Н. Но следствие на это внимание не обратило, равно как и суд первой инстанции, отправивший ни в чем не виновную женщину за решетку. Могу сказать, что обвинение построено исключительно на показаниях двух заинтересованных свидетелей, которые, чтобы уйти от ответственности, готовы на всё. Реальные же факты, вдребезги разбивающие позицию прокурора, просто игнорируются.

Но интересно это дело не только «трепетным отношением к свидетелям», которых по логике должны были хотя бы заподозрить в мошенничестве, потому что именно они проводили сделки. Не менее примечательно, что ранее Наталью Сидорову районный суд уже признал виновной в мошенничестве и приговорил к шести годам колонии. Однако суд высшей инстанции приговор отменил, отправив дело на доследование.

Воспользовавшись свободой, Наталья Сидорова решила рассказать широкой общественности о ситуации вокруг нее. И, по ее мнению, это едва не стоило ей жизни.

Вечером 22 мая на молочной ферме, принадлежащей Наталье Сидоровой, произошло покушение. Собираясь домой, Наталья Яковлевна подошла к двери и наклонилась, чтобы поправить обувь. В этот момент с улицы прозвучал выстрел. Заряд картечи прошил дверь на уровне груди женщины, и лишь чудом никто не пострадал. Не наклонись в этот момент Наталья Сидорова, трагедии не избежать.

А спустя месяц суд выносит приговор по делу о мошенничестве и Наталья Сидорова получает пять лет колонии общего режима и полмиллиона рублей штрафа. Под стражу ее взяли прямо в зале суда.

— Уголовное дело по факту покушения так и не заведено. На все наши обращения правоохранительные органы никак не реагируют,— комментирует адвокат Натальи Сидоровой Дмитрий Игнатьев. — Что касается приговора, то, безусловно, мы будем его обжаловать. Наталья Сидорова не только невиновна, но и сама является жертвой. Сначала ее обманули мошенники, затем пытались посадить ни за что, потом — убить, чтобы замолчала. Сейчас Наталья Яковлевна находится за решеткой, но борьба не закончена. В правовом государстве должен главенствовать закон, а не люди, которые трактуют его по-своему. Главное, чтобы Наталье Яковлевне хватило сил и здоровья справиться с такими испытаниями, что не каждому мужчине под силу.

Мы продолжим следить за этим делом. Кроме того, «Аргументы недели» готовят официальные письма в СУ СК РФ по Краснодарскому краю о ходе расследования покушения на жизнь Натальи Сидоровой и ждут объявления даты рассмотрения дела в более высокой краевой инстанции, чтобы присутствовать на заседании.

Алексей ПРИГОРОДОВ

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