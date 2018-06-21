Кубань — по праву. Ростов — «по понятиям»?

Возможно, арбитражный спор между предприятием «Кубаньпассажиравтосервис» (КПАС) и ООО «Аналитический центр оценки и консалтинга» (АЦОК) скоро появится в учебниках по юриспруденции. Уж больно гротескной выглядит ситуация.

Об этом споре мы уже писали. В статье «Не сделал — верни!» очень подробно раскрыта суть спора. Тем не менее вкратце опишем ситуацию.

Истец — ОАО «Кубаньпассажиравтосервис» (КПАС) — крупнейший в крае пассажирский перевозчик. В его состав входит 127 линейных сооружений: автовокзалов, автостанций и автокасс, объединенных в единый технологический процесс по организации и обслуживанию сети автобусных перевозок по всему Северному Кавказу и далеко за его пределами. Ежегодно КПАС обслуживает более 17 миллионов пассажиров.

Ответчик — ООО «Аналитический центр оценки и консалтинга» себя позиционирует так: «Основная цель работы нашей оценочной компании — профессиональное исполнение любой поставленной задачи… Богатый опыт ведения оценочной деятельности и наличие в штате специалистов высокого класса позволяют нашей компании успешно проводить независимую оценку всех видов собственности… Мы точно определяем текущую стоимость, благодаря чему вы не потеряете время и деньги».

Всё началось в августе 2016 года, когда на сайте Росреестра опубликовали предварительный государственный отчет, в котором указана кадастровая стоимость каждого объекта недвижимости. Обратим внимание, что это был именно предварительный отчет. По закону в течение двадцати дней с момента публикации можно подать замечание на оценку объекта, и, если комиссия усмотрит его обоснованным, кадастровая стоимость снижается. А следовательно, пропорционально сокращается земельный налог.

Естественно, что у такого масштабного предприятия, как КПАС, много имущества. В том числе фирма арендует муниципальную землю во всех районах края, и снижение кадастровой стоимости участков — прямое сокращение расходов предприятия. Поэтому, когда перевозчику предложили помочь в снижении затрат, он согласился.

По договору от 11 августа 2016 года, заключенному между КПАС (заказчик) и АЦОК (исполнитель), предусматривалось, что «оценщики» берут на себя обязательства по представлению замечаний на предварительный отчет, оспариванию кадастровой стоимости и представлению интересов заказчика по тридцати земельным участкам. Стоит заметить, что на тот момент у АЦОК оставалось лишь две недели на подачу замечаний. Если этого не сделать, то процедура оспаривания кадастровой стоимости существенно усложняется и, соответственно, удорожается. Срок же действия договора определили до 1 марта 2017 года. Именно к этому дню исполнитель должен был отчитаться о своей работе по снижению затрат заказчика. А вот аванс АЦОК получил сразу — все 5 млн 387,7 тыс. рублей.

Опуская семь месяцев молчания со стороны АЦОК, перейдем в март 2017-го. КПАС поинтересовался результатами работы. В ответ получил ошеломительное по своей нелепости объяснение: мол, мы всё подготовили к подаче замечаний, но потом выяснили, что кадастровая стоимость ваших участков и так вполне приемлемая, а следовательно, пересмотр мог только ее повысить и принести убытки КПАС. Проще говоря, бездействовали в интересах заказчика. А транспортникам о своих решениях не сообщали, чтобы поберечь их нервы, так получается?

Согласитесь, аргументация та еще. Транспортники обратились в суд с требованием взыскать с АЦОК более чем пятимиллионный аванс, потому как он не отработан.

Арбитражный суд Краснодарского края 12 октября 2017 года удовлетворил иск КПАС и обязал АЦОК вернуть аванс. Тогда проигравшая сторона обратилась в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону. И тут история получила новый поворот.

Дело изучалось почти полгода. Заседания переносились четыре раза! Со стороны АЦОК появлялись новые документы, в которых описывалась бурная деятельность по договору с КПАС, хотя само по себе довольно странно, что вновь открывшиеся «доказательства» возникали по прошествии столь длительного времени: тянется-то всё с марта 2017-го.

И только после появления нового представителя АЦОК в процессе (следует отметить, что им оказался местный юрист) появилось итоговое решение, которое вовсе ввело представителей КПАС в ступор. Ростовский судья посчитал, что специалисты АЦОК провели подготовительную работу, что составляет 95 процентов от общего объема. А следовательно, им надо вернуть деньги за недоделанные пять процентов — 269385 рублей. То есть иск сократили в двадцать раз!

Недоработкой АЦОК, теми самыми пятью процентами, признано то, что они не подали в официальные органы замечания, которые якобы подготовили.

Но суть договора между КПАС и АЦОК состояла именно в том, чтобы подать замечания по кадастровой стоимости участков, а затем отстаивать свою позицию в инстанциях. Кого интересует выполненная подготовительная работа, даже если предположить, что она вообще проводилась? Нужен результат, а достичь его можно, только если документы оказались бы в срок и правильно составленные в Росреестре,— это и является отправной точкой сотрудничества, а не предварительный сбор бумажек для внутреннего пользования.

В переводе на общепонятные материи — это как на 95 процентов зачать ребенка. Готовились, старались — немного не хватило. А где результат?

Отмотав немного назад, на судебном заседании в Ростове-на-Дону, после которого было вынесено столь странное решение, юристы АЦОК не произнесли ничего нового, что не было бы представлено в суде первой инстанции, принявшем сторону КПАС. Каким образом в таком случае выносится диаметрально противоположный вердикт, остается лишь гадать, и мысли приходят не самые радужные.

Рассмотрение этого дела в кассационной инстанции — Арбитражном суде Северо-Кавказского округа, расположенном в Краснодаре, назначено на 12 июля 2018 года. Мы обязательно будем присутствовать на процессе и о результатах расскажем нашим читателям. Надежда на законное решение есть, потому что кубанские судьи принимают ко вниманию факты, а не «благие намерения».

Игорь ПРИЛУКИН

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